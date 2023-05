Iga Świątek od miesięcy udowadnia fenomenalną formę. Od przeszło roku nieprzerwanie lideruje w rankingu WTA i do niedawna właściwie trudno było dostrzec rywalkę, która na poważnie zagroziłaby jej pozycji. Jedyną przeciwniczką, która w tej chwili rzeczywiście ma szanse na zrzucenie Polki z tronu, jest Aryna Sabalenka . Białorusinka wygrała turniej w Madrycie, dzięki czemu odrobiła nieco strat do Świątek.

Tomasz Lis porównał Donalda Tuska do... Igi Świątek. "A gdzie my w tym wszystkim jesteśmy?"

Dajmy dokończyć zadawać pytanie. Biorę pana w obronę... Przecież to najlepszy dowód na to, że w naszym ulu panuje wolność, a każdy może wejść i zadać pytanie. Jestem panu wdzięczny i przyjmuję honorowy zakład, że pana nie wpuściliby na spotkanie z Kaczyńskim

Zachwycony refleksem politycznym lidera PO zdaje się być Tomasz Lis. Porównał Donalda Tuska do... Igi Świątek . "Donald Tusk pokazał dziś, że ma return jak Iga Świątek. Dobrze by było gdyby teraz sam zaserwował kilka asów" - napisał.

Jego wpis spotkał się ze sportowymi ripostami zaskoczonych internautów. "Asy zgrywa się na samym końcu", "Nie da rady. Walet asów nie serwuje. To ponad jego możliwości", "Językiem piłkarskim raczej strzela samobóje", "Na return to jesienią Polacy mu nie pozwolą", "Na razie tylko podaje piłki", "Proponuję nie porównywać Tuska do igi Świątek, bo skończy jak Sabalenka w Rzymie", "To o to w tym wszystkim chodzi? O serwowanie asów? O returny? A gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Zdaje mi się że tłem tylko, tłem, które finansuje ten wasz cyrk" - komentują.