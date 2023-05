Po meczu z Łesią Curenko Iga Świątek przyznała, że rywalka podziękowała jej za to, że nadal wspiera jej kraj. Polka stara się szerzyć przesłanie pokoju. Dlatego na jej czapeczkach widnieje niebiesko-żółta wstążka. To znak poparcia dla Ukrainy , która została brutalnie napadnięta przez Rosję.

Iga Świątek złożyła obietnicę. "Powinniśmy wspierać Ukrainę"

"Łesia podziękowała mi za wspieranie Ukrainy, ale robiła to też wcześniej w Miami. To naprawdę miłe i bardzo to doceniam" - powiedziała Świątek na konferencji prasowej. Od razu też odniosła się do tych podziękowań. Swojego wsparcia dla Ukrainy nie uznała za coś wielkiego.