Słowa jakie miały paść z ust Igi Świątek na temat Rafy Nadala zamieścił na Twitterze profil "We Are Tennis". - "Podobnie jak ja, Rafael Nadal jest uznawany za specjalistę od kortów ziemnych, ale on wygrał wszystko na twardej nawierzchni oraz na trawie. Moim celem jest wygranie wszystkiego, podobnie jak on" - miała powiedzieć Iga Świątek.