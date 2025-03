Turniej główny w Miami rusza we wtorek 18 marca, swój mecz pierwszej rundy rozegra m.in. Magda Linette. Zawodniczki rozstawione, w tym Magdalena Fręch i Iga Świątek , na swoje starcia muszą jeszcze poczekać, ponieważ rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Wiceliderka rankingu WTA zagra w niej w piątek z Caroline Garcią lub kwalifikantką Anną Bondar.

Najlepsze zawodniczki świata przeniosły się do Miami, ale wciąż nie milkną echa tego, co wydarzyło się w Indian Wells. Szeroko komentowany jest nie tylko triumf 17-letniej Mirry Andriejewej, która w finale ograła Arynę Sabalenkę . Głośno jest także o tym, co wydarzyło się w półfinale z udziałem Rosjanki. Ta pokonała Igę Świątek, której w trakcie meczu puściły nerwy - w pewnym momencie, zamiast złapać piłkę od chłopca odpowiedzialnego za ich podawanie, cisnęła nią w kierunku trybuny, na której siedzieli członkowie jej sztabu.

Świątek odniosła się do zamieszania wokół jej osoby w poniedziałek.

"Jeden z moich ulubionych turniejów w tym roku za mną. Powoli idę w kierunku, w którym chcę i wyjeżdżam stąd z dobrze wykonaną pracą, wieloma dobrymi wspomnieniami, ale i z lekcjami. Widzę co w ostatnim czasie mówi się o zmianie mojego zachowania na korcie, o emocjach. Mimo tego, że nie czuję się komfortowo z tłumaczeniem się, czas żebym przedstawiła moją perspektywę i ucięła spekulacje i teorie wyssane z palca" - napisała Polka w obszernym oświadczeniu dostępnym pod tym linkiem.

Iga Świątek ma problem? Martina Navratilova otwarcie ws. Polki

Wydanie oświadczenia nie sprawi jednak, że dyskusje na temat zachowania Polki momentalnie ucichną. Nawet na oficjalnej stronie WTA pojawiła się wypowiedź, która jest szczerą do bólu oceną tego, co ostatnio działo się z 23-latką. W tekście zatytułowanym "Pięć najważniejszych pytań Martiny Navratilovej do pięciu najlepszych zawodniczek w Miami" wspomniana Navratilova nawiązała do faktu, że Świątek od dawna nie wygrała turnieju.

Iga Świątek nie zdobyła żadnego tytułu od zeszłorocznego Rolanda Garrosa, a w tym roku kilka razy straciła zimną krew - czy powinniśmy się tym martwić? ~ zapytała Navratilova.

Następnie była liderka rankingu oraz wielokrotna wielkoszlemowa mistrzyni (wygrywała każdy z turniejów tej rangi i to co najmniej dwukrotnie) wypunktowała postawę tenisistki z Raszyna.

"Pokazała chwile frustracji i skierowała część z nich na swój zespół. Chociaż nie jest jasne, co zostało powiedziane, będzie musiała lepiej radzić sobie z tymi emocjami, ponieważ czasami może być bardzo pobudzona. Wydaje się, że ma problemy z pewnością siebie, co może prowadzić do frustracji, gdy sprawy nie idą po jej myśli" - stwierdziła.

Navratilova dodała, że w przypadku Polki kluczowe będzie "utrzymanie pozytywnego nastawienia". Na jej korzyść przemawiają też dotychczasowe sukcesy. "Nie zapominajmy, że była najbardziej utytułowaną zawodniczką w ciągu ostatnich kilku lat i wygrała to wydarzenie (turniej w Miami - przyp. red)" - skwitowała.



