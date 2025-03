Wielkie zmiany u Artura Szpilki tuż przed kolejną walką. Narzeczona ujawnia

Trwa wielkie odliczanie do gali XTB KSW 105, która odbędzie się już 26 kwietnia w Gliwicach. Podczas tego wydarzenia nie zabraknie wielkich emocji - w oktagonie zaprezentują się największe gwiazdy MMA, w tym m.in. Rafał Haratyk, Adrian Bartosiński oraz Andrzej Grzebyk. Po kilkunastomiesięcznej przerwie do rywalizacji powróci także Artur Szpilka . Utytułowany pięściarz w klatce zmierzy się z Errolem Zimmermanem.

Ostatnią walką Szpilka stoczył w maju ubiegłego roku, kiedy podczas gali XTB KSW 94 stanął oko w oko z Arkadiuszem Wrzoskiem. Wówczas "Szpila" zachwycił wejściem do klatki rodem z filmu - na arenę wjechał bowiem w specjalnej komorze, ubrany w maskę tlenową i podłączony do elektrod . Równie spektakularnie nie zaprezentował się jednak w trakcie walki. Po zaledwie kilkunastu sekundach został bowiem boleśnie znokautowany i nie był w stanie kontynuować pojedynku.

Artur Szpilka podjął ważną decyzję przed kolejną walką. Wybrańczyk o wszystkim opowiedziała

"Artur zmienił cały swój sztab trenerski. Na jaki to się dowiecie niedługo i bardzo ciężko trenuje. Fajne jest to, że on daje tyle emocji w tych wszystkich swoich walkach. Czasami niektóre nie wychodzą, a czasami wychodzą i nie wiadomo czego można się po Arturze spodziewać, czy z jakimś supermanem nie wyskoczy nagle, ale bardzo ciężko trenuje i naprawdę powiem wam, że z tych jego przygotowań jestem strasznie zadowolona. Jeszcze ważniejsze jest to, że cały czas chce się rozwijać i robi cały czas postępy, bo nie ukrywajmy dla pięściarza trenować parter, zapasy, czy nawet kickboxing to jest duże wyzwanie" - przekazała, cytowana przez "Super Express".