Dwa gemy niepokoju Świątek

Cirstea walczyła do końca

W drugim mecz na początku był jednostronny, bez jakiejkolwiek dramaturgii. Trudno było odmówić Cirstei ambicji i starań o to, by nawiązać jakąkolwiek walkę z utytułowaną rywalką. Próbowała. Ustępowała jej jednak wtedy pod każdym względem. Przegrywała 0:4.

32-letnia Rumunka ponownie jednak znalazła metodę, by trochę wstrząsnąć Świątek. Wygrała dwa gemy pod rząd. W kolejnym znów pogroziła Polce, ale ta przy wyniku 40:30 zaserwowała asa. Jedynego w tym pojedynku. Jak trzeba, to potrafi. Było 5:2, ale nie bez podstaw do tego, by nie zapomnieć o koncentracji.