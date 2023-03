WTA w Indian Wells: Karolina Muchova nie odpuszcza

Pokazał to zresztą już pierwszy set spotkania z Putincewą. W piątym gemie Czeszka wykorzystała trzeciego break pointa i wyszła na prowadzenie 3:2, robiąc poważny krok w stronę wygrania pierwszej partii. Wszystko szło dobrze do stanu 5:4, kiedy to przy swoim podaniu, choć miała nawet piłkę setową, dała się przełamać i pozwoliła Putincewej wrócić do gry.