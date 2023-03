Była wielką rywalką Igi Świątek. Słuch o niej zaginął

Zostałam powiadomiona o tym, że uzyskałam pozytywny wynik testu. To największy szok w moim życiu. W czasie mojej kariery nigdy nie oszukiwałam i jest to totalnie sprzeczne z moimi wartościami. Czuję się zdradzona. Będę walczyć do końca, by udowodnić, że nigdy celowo nie brałam zakazanych substancji.

Simona Halep nie przyznała się do winy

Halep nie przyznała się, by kiedykolwiek celowo zażyła ten lek. "Zostałam powiadomiona o tym, że uzyskałam pozytywny wynik testu. To największy szok w moim życiu. W czasie mojej kariery nigdy nie oszukiwałam i jest to totalnie sprzeczne z moimi wartościami. Czuję się zdradzona. Będę walczyć do końca, by udowodnić, że nigdy celowo nie brałam zakazanych substancji." - zareagowała natychmiast po upublicznieniu wyniku badań na swoich mediach społecznościowych.