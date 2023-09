Iga Świątek bez formy. Co się dzieje?

Tuż po meczu polska tenisistka podziękowała rywalce, zabrała swój sprzęt i zamiast iść prosto do szatni, stanęła przy trybunach, podpisując autografy . Rzadki to widok po porażce, szczególnie u Świątek, która nie lubi przegrywać i często po takich meczach płakała albo jak najszybciej opuszczała kort.

Występ w Tokio nie był dla Świątek priorytetem

Ten obrazek mówi bardzo wiele. Raszynianka w pewnym sensie była na taką sytuację przygotowana. Jej zachowanie podczas obu meczów w Tokio też na to wskazywało . Mało było nerwowych reakcji, wzroku skierowanego w stronę sztabu i rozpaczliwego wołania o pomoc. Grała i starała się robić to najlepiej, jak w tym momencie potrafi.

22-letnia tenisistka, jak wiele innych jej koleżanek z czołówki, jest mentalnie i fizycznie wyczerpana i pozbawiona tej mobilizacji, jaką miała przed każdym z tegorocznych Wielkich Szlemów. Do dziś rozegrała 68 meczów w sezonie. Występ w Tokio nie był dla Polki priorytetowy.

Niesamowicie dużo niewymuszonych błędów

A więc w jakim celu tu zagrała? W relacji z meczu w Canal+ znana przed laty tenisistka i ceniona komentatorka Joanna Sakowicz-Kostecka zwracała uwagę na to, że Świątek nie wychodziły zagrania, które pewnie chciała przetrenować w Tokio. Aby poprawić i urozmaicić swoją grę wiceliderka WTA próbowała sił przy siatce , grając woleje, ale nic nie wychodziło.

Były też próby zdecydowanych zagrań, które na ogół są silną stroną zwyciężczyni czterech turniejów wielkoszlemowych - przede wszystkim mocny , zdecydowany return , czyli odpowiedź na serwis rywalki. Nie przynosił on jednak efektów.

Polka znów pobiła swój osobisty rekord niewymuszonych błędów. W poprzednim pojedynku z Japonką Maią Hontamą popełniła ich 41, z Kudermietową - 50, choć w trzech setach. Tak słabych statystyk Świątek w zawodowej karierze nie miała. Widać, że nie była sobą. Brakowało jej cierpliwości, regularności, precyzji . Może dlatego, że potraktowała wraz ze swoim sztabem ten turniej lżej, jako element przygotowań, powrót przez grę do ostatniej części sezonu?

WTA Finals jako cel główny?

Przed Świątek występ w znacznie bardziej prestiżowym turnieju w Pekinie (30 września - 8 października). Tam ranga będzie wyższa - WTA 1000. Potem Polka i będzie przygotowywać się do WTA Finals, turnieju z udziałem najlepszych ośmiu zawodniczek na świecie, który zostanie rozegrany w meksykańskim Cancun (29 października - 5 listopada).

Jeżeli patrzeć na znaczenie to najważniejszą imprezą tej części sezonu jest WTA Finals - duży prestiż, pieniądze i punkty do rankingu. Polka ma miesiąc czasu, aby wrócić do formy właśnie na "Turniej Mistrzyń". O ile jest jeszcze w stanie wykrzesać z siebie dość sił po kolejnym wyczerpującym sezonie.