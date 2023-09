Iga Świątek nie była zagrożona. Niuanse rankingu WTA

Świątek nie wystartowała w ubiegłym roku w Meksyku, odpoczywając po ośmiu miesiącach wyczerpującego sezonu i oszczędzając siły przed ostatnią jego częścią. Decyzję podjęła zgodnie z przepisami i nic jej za to nie groziło. Dobrze to tłumaczy Piotr Sierzputowski , były trener polskiej tenisistki, obecnie prowadzący Amerykankę Shelby Rogers .

Trenerzy na bieżąco śledzą zmiany w regulaminie WTA

Zdobyte punkty nie znikają

Do turniejów nieobowiązkowych należy Guadalajara, w której Iga nie zagrała. Natomiast obowiązkowy turniej w Pekinie, w tym roku nie będzie liczony do rankingu, jeśli nie weźmie się w nim udziału ze względu na napiętą sytuację polityczną między USA i Chinami

Nowość w regulaminie. Wielkie Szlemy nie będą obowiązkowe?

Możliwe jednak, że sytuacja zmieni się w przyszłości. WTA chce zarabiać więcej, chce więc, by zawodniczki grały częściej i więcej. Planuje wprowadzić większą pulę turniejów obowiązkowych WTA 1000. W tej chwili należą do nich: Indian Wells, Miami, Madryt i Pekin.

- Interesujące jest to, że tenisistki prawdopodobnie nie będą musiały od przyszłego roku grać Wielkich Szlemów. WTA nie promuje Wielkich Szlemów, bo to nie są ich turnieje. Ale każdy chce grać, bo jest dużo więcej pieniędzy do zarobienia i dużo więcej punktów do zdobycia - mówi Sierzputowski.