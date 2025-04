Iga Świątek na przestrzeni najbliższego tygodnia postara się obronić tytuł w Madrycie, który zdobyła w ubiegłym sezonie po epickim boju z Aryną Sabalenką w finale imprezy. Nie będzie to jednak sprawa prosta, bo forma naszej gwiazdy daleka jest od tej, która pozwalała jej seryjnie triumfować w turniejach. Gdzie jednak szukać dobrej dyspozycji, jak nie na ukochanej mączce?

Pierwszy mecz w Madrycie dał jednak raczej więcej pytań, niż odpowiedzi. Polka na otwarcie swojej walki o obronę tytułu mierzyła się z 19-letnią Alexandrą Ealą, z którą kilka tygodni wcześniej sensacyjnie przegrała w turnieju w Miami. Spotkanie z Filipinką na nawierzchni ziemnej było więc doskonałą okazją do rewanżu na swojej rywalce. Wydawało się, że mecz akurat na mączce powinien się toczyć pod dyktando Świątek.

Jest godzina meczu Świątek. Kibice oburzeni

Tak jednak nie było. Pierwszego seta Polka przegrała i musiała gonić wynik. Ostatecznie ta sztuka się udała, ale wymagała bardzo dużo wysiłku. Świątek wygrała bowiem po trzech setach i ponad dwóch godzinach walki. Dzięki temu raszynianka zameldowała się w trzeciej rundzie, w której to zmierzy się z Lindą Noskovą. Ostatnie starcia tej dwójki były bardzo emocjonujące i zacięte.

W związku z tym nie może dziwić oburzenie, które pojawiło się wśród kibiców, gdy jasne stało się, że Polka z Czeszką wyjdą na kort nie przed godziną 20:00 w sobotę 26 kwietnia. W mediach społecznościowych pojawił się szereg negatywnych komentarzy z tym związanych. "Przesadzają z tą godziną 20. I to na turnieju, który trwa 2 tygodnie" - napisała jedna z fanek. "Co za chory rozkład. Jak Iga i Linda zagraj długi mecz to następni wyjdą około 23" - wtóruje jej kolejny z internautów.