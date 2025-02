Zeszłoroczne zmagania w Dosze pozytywnie zapiszą się w pamięci Igi Świątek. Wszak wygrała wówczas turniej, inkasując przy tym cenne 1000 punktów do rankingu WTA. To oznaczało, że teraz będzie musiała bronić tego dorobku, niejako grając pod presją. Zaczęła zgodnie z planem, pokonując Marię Sakkari 6:3, 6:2. W następnej kolejności odprawiła z kwitkiem Lindę Noskovą (6:7, 6:4, 6:4) oraz Jelenę Rybakinę (6:2, 7:5). W półfinale trafiła jednak na Jelenę Ostapenko, która bezlitośnie zakończyła zmagania Polki w Katarze. Łotyszka wygrała 6:3, 6:1 i to ona zagra w finale zawodów.

Reklama