Iga Świątek udała się w tym roku do Melbourne pod wodzą nowego trenera Wima Fissette'a, co wzbudzało nadzieje, ale i kazało stawiać pewien znak zapytania dotyczący jej dyspozycji. Polka błyszczała jednak od swojego pierwszego meczu, rozbijając swoje kolejne rywalki, między innymi triumfatorkę US Open z 2021 roku - Emmę Raducanu. I tak, bez straty seta, dotarła aż do półfinału, wyrównując swój najlepszy wynik w karierze. Reklama

O awans do finału wiceliderka rankingu WTA walczyła jak dobrze wiemy z Madison Keys, która nie była stawiana w roli faworytki, a mimo to skutecznie przeciwstawiła się Idze Świątek. Nie podłamał jej nawet przegrany pierwszy set. W drugim odpowiedziała w wielkim stylu, oddając naszej tenisistce tylko jednego gema. W trzeciej partii obroniła natomiast piłkę meczową, a następnie wygrała tie-breaka, przedostając się tym samym do wielkoszlemowego finału.

- Ten mecz był rozgrywany na tak wysokim poziomie, a Iga grała tak dobrze. Ja walczyłam, by się utrzymać. W drugim secie byłam górą, a trzeci to była batalia. Awans to finału to coś niezwykłego. Jestem niezwykle podekscytowana - mówiła po starciu z Igą Świątek Amerykanka.

Australian Open. Świątek i Keys "nagrodzone" za półfinałowy pojedynek

We wtorek, trzy dni po finale Australian Open, organizatorzy wielkoszlemowej imprezy ogłosili listę tegorocznych "nagród". A wspomniane starcie Igi Świątek z Madison Keys zostało wyróżnione jako "najlepszy comeback" całego turnieju. Reklama

- W swoich dwóch poprzednich półfinałach Australian Open Madison Keys przegrywała w dwóch setach. W dwóch ostatnich meczach z Igą Świątek wygrała tylko po cztery gemy. Iga Świątek bezlitośnie zmiażdżyła kolejne przeciwniczki na AO 2025, tracąc tylko 14 gemów w pierwszych pięciu rundach. A gdy szybko wyszła na prowadzenie 5:2 przeciwko Keys, następnie wygrywając pierwszego seta, wyglądała na zawodniczkę nie do zatrzymania. Ale Keys znalazła to coś i dokonała przewrotu w scenariuszu. Całkowicie ograła coraz bardziej nerwową drugą rakietę świata, wyrównując stan w meczu, a następnie starła się z nią w ekscytującym trzecim secie - czytamy w podsumowaniu wyboru.

Madison Keys została przez organizatorów Australian Open wyróżniona także za najlepszy występ na kortach w Melbourne. I trudno z tą decyzją jakkolwiek dyskutować. Jego droga do pierwszego w karierze tytułu wielkoszlemowego była niezwykle trudna. Poza Aryną Sabalenką i Igą Świątek reprezentantka Stanów Zjednoczonych musiała pokonać także między innymi Elinę Switolinę, Jelenę Rybakinę i swoją rodaczkę Danielle Collins. Reklama

W poturniejowym zestawieniu wyróżnienie zostali także między innymi: Joao Fonseca (najbardziej imponujący nowicjusz), Botic van de Zandschulp (najlepsze uderzenie), Alexander Zverev (najlepszy wywiad) oraz Aryna Sabalenka do spółki z Paulą Badosą (najlepsza przyjaźń).

Reklama Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek / MATTHEW STOCKMAN/Getty AFP / East News

Iga Świątek i Madison Keys / Yuichi YAMAZAKI / AFP - Yuichi YAMAZAKI / AFP / AFP