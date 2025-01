Afera z Igą Świątek, a teraz to. Sceny w Australii. Kibice wściekli do granic

Przez całe spotkanie miejscowa publiczność była nieprzychylna Amerykance. Ta postanowiła odwdzięczyć się fanom i po zakończonym meczu w prowokacyjnym geście przyłożyła dłoń do ucha, za co została wybuczana . To jednak nie był koniec jej "popisów", bo później jeszcze, zwracając się w stronę trybun, uderzyła się otwartą dłonią w pośladki .

Danielle Collins wywołała burzę na Autralian Open. Podobnie zrobiła po spięciu z Igą Świątek

Gdyby tego było mało, Danielle Collins zadbała jeszcze o odpowiedni rozgłos wspomnianych scen, robiąc to rzecz jasna w swoim stylu - zamieściła w mediach społecznościowych filmik przedstawiające pomeczowe zajście, dodając w tle utwór Taylor Swift "Look what you made me do", czyli w wolnym tłumaczeniu "popatrz, co przez ciebie robię".