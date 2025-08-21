51 minut w debiucie, a później 55 niewymuszonych błędów. Tak Świątek rozpoczęła US Open

O Idze Świątek sportowa Polska usłyszała po zwycięstwie w juniorskim Wimbledonie 2018. Od tego momentu coraz więcej osób zaczęło interesować się karierą raszynianki. W następnym roku Polka zaczęła już grać na seniorskim poziomie i wystąpiła pierwszy raz we wszystkich wielkoszlemowych turniejach. W Australian Open dotarła do drugiej rundy, w Roland Garros do czwartej, a na Wimbledonie przegrała pierwszy mecz.

Tak Świątek zadebiutowała w US Open. Wyśmienity pierwszy mecz

Ostatnim turniejem Wielkiego Szlema było US Open 2019. 18-letnia wówczas Świątek była już na 49. miejscu w rankingu WTA i przyleciała do Nowego Jorku z dużymi nadziejami. Mecz pierwszej rundy potwierdził jej potencjał. W 51 minut rozbiła Serbkę Ivanę Jorović 6:0, 6:1. W drugiej rundzie poprzeczka powędrowała o wiele wyżej. Jej rywalką była rozstawiona z numerem "12" Anastasija Sevastova. Łotyszka doskonale czuła się na twardych kortach w Nowym Jorku. Rok wcześniej dotarła tam do półfinału i w meczu ze Świątek potwierdziła swoją klasę, ale musiała sporo się namęczyć.

Polka od początku grała spokojnie i cierpliwie. W szóstym gemie przełamała rywalkę na 4:2. Dzięki temu kontrolowała przebieg seta i wykonała pierwszy krok w kierunku awansu. Druga partia miała zupełnie inny przebieg. Łotyszka zepchnęła Polkę do głębokiej defensywy i szybko wygrała seta 6:1.

Świątek rozpoczęła trzeciego seta od straty podania. Polka popełniła cztery błędy i była mocno przytłoczona dobrą grą Sevastovej. Po blisko dwóch godzinach ze zwycięstwa w trzecim secie 6:3 i w całym meczu cieszyła się tenisistka z Lipawy. Świątek popełniła w tym meczu aż 55 niewymuszonych błędów, z czego 45 w drugim i trzecim secie i to było kluczowe w tym spotkaniu.

W 2019 roku Świątek wystąpiła także w turnieju deblowym, a jej partnerką była Magda Linette. Polki odpadły w drugiej rundzie z duetem rozstawionym z numerem "2" Hsieh Su-wei - Barbora Strycova.

Świątek zna smak triumfu w US Open. Powtórzy sukces w 2025 roku?

Dla Świątek to były jednak pierwsze koty za płoty. W 2020 roku dotarła do trzeciej rundy US Open, w 2021 do czwartej, a w 2022 roku triumfowała w całym turnieju. Polka w 2023 roku odpadła w czwartej rundzie, a przed rokiem w ćwierćfinale wyeliminowała ją Jessica Pegula.

Teraz także Świątek jest jedną z głównych faworytek US Open. Polka przyleciała do Nowego Jorku po triumfie w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. - Trzeba zacząć mówić o niej jako o faworytce US Open - mówiła tuż po finale Lindsay Davenport. Podobnego zdania jest 18-krotna zwyciężczyni Wielkiego Szlema w singlu, Martina Navratilova. - Iga w turnieju kobiet jest dla mnie faworytką, mimo że nie miała najlepszego lata. Zwycięstwo w Wimbledonie i sposób, w jaki zachowywała się przez cały turniej, oznaczają, że stara Iga wróciła - powiedziała Navratilova, cytowana przez tennis365.com.

Polka od wtorku przebywa w Nowym Jorku. Kilka godzin po finale w Cincinnati udała się w podróż, aby zdążyć na turniej miksta. Wspólnie z Casperem Ruudem wygrała trzy spotkania i dotarła do finału. Tam lepszy okazał się jednak włoski duet Sara Errani - Andrea Vavassori 6:3, 5:7, 10-6. - Przede wszystkim gratuluję rywalom. W pełni na to zasłużyli. Udowodnili, że gracze deblowi są mądrzejsi taktycznie niż ci, grający pojedynczo - powiedziała Świątek tuż po meczu finałowym.

Teraz Świątek ma przed sobą kilka dni na regenerację. Turniej główny US Open 2025 rozpoczyna się w niedzielę (24 sierpnia). Polka będzie rozstawiona z numerem "2". Relacje tekstowe z meczów Świątek będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Świątek zadebiutowała w US Open w 2019 roku Rob Prange AFP

Iga Świątek JUSTIN LANE PAP/EPA

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP

