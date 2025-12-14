Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niewiarygodne, co zrobił 61-letni rywal Szubarczyka w pierwszej sekundzie. I się zaczęło

Andrzej Grupa

Formuła Shoot Out w snookerze ma to do siebie, że jeden błąd może zdecydować o losach całego spotkania. Pokazały to choćby mecze zakończonego w Blackpoolu turnieju profesjonalistów. Takim jest 14-letni Michał Szubarczyk, ale w Lublinie - o tytuł mistrza Polski - walczy też z amatorami. A zaczął od starcia z... wiceprezesem Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego Piotrem Muratem, który udostępnia mu salę do treningów. I to 61-latka, niegdyś wielokrotnego mistrza kraju, dopadł pech już przy samym rozbiciu.

Dwóch zawodników grających w snookera podczas turnieju, zbliżenie na rękę jednego z nich celującego kijem w białą bilę. Na stole rozmieszczone bile, na ekranie wyświetlane imiona zawodników oraz licznik czasu. W tle widoczny fioletowy baner reklamowy M...
Michał Szubarczyk awansował do 1/8 finału mistrzostw Polski w Shoot Oucie. A jego rywalem był... wiceprezes związkuscreeny za TVP Sportmateriał zewnętrzny

Od środy do soboty w Anglii odbywały się zawody dla profesjonalistów w formule shoot out - bardzo nietypowej, bo mecze tu składają się z zaledwie jednego frejma, są rozstrzygane w 10 minut, na każdy ruch czas jest ograniczony najpierw do 15, a później do 10 sekund.

W mieście Blackpool wystąpiło trzech reprezentantów Polski: Antoni Kowalski, Mateusz Baranowski i Michał Szubarczyk, tylko ten pierwszy nie pojawił się w Lublinie na niedzielnych mistrzostwach Polski. Kowalski pojechał do Edynburga, tam w poniedziałek zagra ze słynnym Johnem Higginsem w Scottish Open.

Baranowski i Szubarczyk pojawili się zaś w Lublinie, byli tu oczywiście kandydatami do tytułem. Choć największym wydawał się być Julian Bojko - Ukrainiec w Anglii niespodziewanie dotarł aż do półfinału. Zaliczył swój najlepszy występ w karierze w Main Tourze. Tyle że już w pierwszym starciu sensacyjnie przegrał z Bartoszem Gołąbem, odpadł.

    Wygrał zaś Baranowski, a później do stołu podszedł Michał Szubarczyk. Do starcia pokoleń, bo rywalem 14-latka był starszy od niego o 47 lat Piotr Murat - obecny wiceprezes Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego.

    Obaj są z Lublina, w niedawnej rozmowie z red. Arturem Gacem z Interii wiceprezes Murat mówił tak: - Michał trenuje u mnie w klubie, a że też jestem z Lublina, to od czasu do czasu razem sparujemy. Innymi słowy, udostępniam Michałowi i jego tacie Kamilowi moją infrastrukturę sportową.

    Teraz sparing zamienił się w pojedynek o dużą stawkę.

    Pierwszy mecz Michała Szubarczyka w mistrzostwach Polski Shoot Out. Zaskoczenie już po pierwszym ruchu

    Czerwone bile na stole rozbijał Murat - uczynił to tak pechowo, że bardziej już chyba nie można. Biała źle się odbiła od skrajnej czerwonej, poleciała do lewej dolnej kieszeni. A to oznaczało cztery punkty karne i możliwość ustawienie białej przez Szubarczyka w dowolnym miejscu na stole.

    Zawodnik w niebieskiej koszulce wykonuje uderzenie kijem bilardowym podczas meczu snookera na profesjonalnym stole, w tle widoczna jest tablica z informacją o mistrzostwach i kolorowa grafika promująca wydarzenie.
    Michał Szubarczyk, Lublin 2025screen za TVP Sportmateriał zewnętrzny

    Młody mistrz świata amatorów zaczął oczywiście wbijać czerwoną, podbijał wynik czarną. W niespełna dwie minuty uciekł na 36:0, to już dawało mu dość bezpieczną przewagę. Ale bynajmniej wcale nie taką, która gwarantuje zwycięstwo.

    Murat dostał swoją szansę po błędzie młodego rywala, też popisał się kilkoma pięknymi zagraniami. A później wrócił drugi raz, ze stanu 15:52 doprowadził do 27:52. Przez moment rywalizowali na odstawne, później wiceprezes związku musiał zaryzykować. Trafił, ale nie zawiązał dłuższej serii. Przegrał to spotkanie 35:73, ostatecznie to Szubarczyk awansował do najlepszej 16.

      O ćwierćfinał powalczy z Marcinem Bekiem. Mistrza Polski poznamy jeszcze w niedzielę, zapewne w okolicach godz. 23.

      Młody zawodnik skupiony na wykonaniu precyzyjnego zagrania przy stole do snookera, wokół niego rozmieszczone kolorowe bile, w tle fragment widowni i tablica z nazwiskiem gracza.
      Michał Szubarczykscreen za Youtube/WSTmateriał zewnętrzny
