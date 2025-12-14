Od środy do soboty w Anglii odbywały się zawody dla profesjonalistów w formule shoot out - bardzo nietypowej, bo mecze tu składają się z zaledwie jednego frejma, są rozstrzygane w 10 minut, na każdy ruch czas jest ograniczony najpierw do 15, a później do 10 sekund.

W mieście Blackpool wystąpiło trzech reprezentantów Polski: Antoni Kowalski, Mateusz Baranowski i Michał Szubarczyk, tylko ten pierwszy nie pojawił się w Lublinie na niedzielnych mistrzostwach Polski. Kowalski pojechał do Edynburga, tam w poniedziałek zagra ze słynnym Johnem Higginsem w Scottish Open.

Baranowski i Szubarczyk pojawili się zaś w Lublinie, byli tu oczywiście kandydatami do tytułem. Choć największym wydawał się być Julian Bojko - Ukrainiec w Anglii niespodziewanie dotarł aż do półfinału. Zaliczył swój najlepszy występ w karierze w Main Tourze. Tyle że już w pierwszym starciu sensacyjnie przegrał z Bartoszem Gołąbem, odpadł.

Wygrał zaś Baranowski, a później do stołu podszedł Michał Szubarczyk. Do starcia pokoleń, bo rywalem 14-latka był starszy od niego o 47 lat Piotr Murat - obecny wiceprezes Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego.

Obaj są z Lublina, w niedawnej rozmowie z red. Arturem Gacem z Interii wiceprezes Murat mówił tak: - Michał trenuje u mnie w klubie, a że też jestem z Lublina, to od czasu do czasu razem sparujemy. Innymi słowy, udostępniam Michałowi i jego tacie Kamilowi moją infrastrukturę sportową.

Teraz sparing zamienił się w pojedynek o dużą stawkę.

Pierwszy mecz Michała Szubarczyka w mistrzostwach Polski Shoot Out. Zaskoczenie już po pierwszym ruchu

Czerwone bile na stole rozbijał Murat - uczynił to tak pechowo, że bardziej już chyba nie można. Biała źle się odbiła od skrajnej czerwonej, poleciała do lewej dolnej kieszeni. A to oznaczało cztery punkty karne i możliwość ustawienie białej przez Szubarczyka w dowolnym miejscu na stole.

Michał Szubarczyk, Lublin 2025 screen za TVP Sport materiał zewnętrzny

Młody mistrz świata amatorów zaczął oczywiście wbijać czerwoną, podbijał wynik czarną. W niespełna dwie minuty uciekł na 36:0, to już dawało mu dość bezpieczną przewagę. Ale bynajmniej wcale nie taką, która gwarantuje zwycięstwo.

Murat dostał swoją szansę po błędzie młodego rywala, też popisał się kilkoma pięknymi zagraniami. A później wrócił drugi raz, ze stanu 15:52 doprowadził do 27:52. Przez moment rywalizowali na odstawne, później wiceprezes związku musiał zaryzykować. Trafił, ale nie zawiązał dłuższej serii. Przegrał to spotkanie 35:73, ostatecznie to Szubarczyk awansował do najlepszej 16.

O ćwierćfinał powalczy z Marcinem Bekiem. Mistrza Polski poznamy jeszcze w niedzielę, zapewne w okolicach godz. 23.

Michał Szubarczyk screen za Youtube/WST materiał zewnętrzny

