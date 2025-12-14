Polscy skoczkowie znów w czołówce. Dalekie loty w Ruce. A za chwilę Turniej Czterech Skoczni

W cieniu weekendowych zawodów Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal rozpoczął się zimowy sezon Pucharu Kontynentalnego, stanowiącego bezpośrednie zaplecze dla światowej elity. Na dobry początek skoczkowie wyruszyli do Finlandii, by w Ruce powalczyć o pierwsze punkty.

Decyzją trenera kadry B Wojciecha Topora do Finlandii poleciało pięciu zawodników. Wszystkie oczy były zwrócone na Aleksandra Zniszczoła, który ma za sobą bardzo trudny początek sezonu. Oprócz niego Topór postawił również na Klemensa Joniaka, który w Wiśle zadebiutował w Pucharze Świata, oraz Jarosław Krzak, Adam Niżnik i Szymon Sarniak.

W sobotnim konkursie inaugurującym kolejny sezon Pucharu Kontynentalnego zdecydowanie najlepszym z Polaków był Joniak. 20-latek zakończył rywalizację na piątym miejscu, czym znacznie przybliżył się do wywalczenia dodatkowej przepustki na zbliżający się Turniej Czterech Skoczni. Zniszczoł był w tym konkursie 15., a punkty zdobyli jeszcze Niżnik i Krzak. To zwiastowało ogromne emocje w niedzielnym konkursie.

Joniak otarł się o Turniej Czterech Skoczni. O wszystkim zadecydował jeden słabszy skok

Następnego dnia na Rukatunturi Joniak wciąż prezentował się znakomicie. Pierwszą serię Polak zakończył na czwartej pozycji, notując odległość 142,5 metra. Konkurentów lotem na 147 metrów znokautował Isak Andreas Langmo, lecz strata Joniaka do trzeciego Robina Pedersena wynosiła niespełna dwa punkty, co nastrajało optymizmem.

Znacznie słabiej w pierwszej serii poradził sobie Zniszczoł. Skoczek z kadry A osiągnął 126,5 metra, co dawało mu dopiero 16. lokatę. W drugiej serii na szczęście zobaczyliśmy już przebłysk i takiego Zniszczoła, jakiego polscy kibice chcą oglądać zawsze. 31-latek w drugiej serii skoczył na 143 metry, co pozwoliło mu awansować o sześć lokat i zakończyć konkurs w TOP10.

W drugiej serii Joniak skoczył już zdecydowanie słabiej. 129,5 metra nie tylko nie pozwalało na to, by znaleźć się na podium, ale również na utrzymanie czwartej lokaty. Joniak finalnie skończył na siódmej lokacie. Oznaczało to, że Joniak nie wywalczył dodatkowego miejsca dla Polski na TCS. Do Junshiro Kobayashiego, który jako ostatni to wywalczył, zabrakło mu 29 punktów.

Wyniki konkursu PK w Ruce:

1. Robin Pedersen

2. Maximilian Ortner (-2,8 pkt)

3. Jokerud Soelve Strand (-19,3 pkt)

4. Junshiro Kobayashi (-30,2 pkt)

5. Clemens Aigner (-30,7 pkt)

(...)

7. Klemens Joniak

10. Aleksander Zniszczoł

25. Jarosław Krzak

35. Adam Niżnik

Szymon Sarniak - dyskwalifikacja

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Klemens Joniak, 07.12.2025 r. Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Aleksander Zniszczoł FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP