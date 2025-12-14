Polscy skoczkowie znów w czołówce. Dalekie loty w Ruce. A za chwilę Turniej Czterech Skoczni
W cieniu Pucharu Świata w Klingenthal w dalekiej Finlandii odbyły się premierowe konkursy Pucharu Kotnynentalnego. Na skoczni w Ruce z dobrej strony pokazał się Klemens Joniak, który dwukrotnie znalazł się w czołowej dziesiątce zmagań. Przebłysk formy w drugiej serii niedzielnej rywalizacji miał Aleksander Zniszczoł. Joniak do samego końca miał szansę wywalczyć Polsce dodatkowe miejsce w Turnieju Czterech Skoczni.
W cieniu weekendowych zawodów Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal rozpoczął się zimowy sezon Pucharu Kontynentalnego, stanowiącego bezpośrednie zaplecze dla światowej elity. Na dobry początek skoczkowie wyruszyli do Finlandii, by w Ruce powalczyć o pierwsze punkty.
Decyzją trenera kadry B Wojciecha Topora do Finlandii poleciało pięciu zawodników. Wszystkie oczy były zwrócone na Aleksandra Zniszczoła, który ma za sobą bardzo trudny początek sezonu. Oprócz niego Topór postawił również na Klemensa Joniaka, który w Wiśle zadebiutował w Pucharze Świata, oraz Jarosław Krzak, Adam Niżnik i Szymon Sarniak.
W sobotnim konkursie inaugurującym kolejny sezon Pucharu Kontynentalnego zdecydowanie najlepszym z Polaków był Joniak. 20-latek zakończył rywalizację na piątym miejscu, czym znacznie przybliżył się do wywalczenia dodatkowej przepustki na zbliżający się Turniej Czterech Skoczni. Zniszczoł był w tym konkursie 15., a punkty zdobyli jeszcze Niżnik i Krzak. To zwiastowało ogromne emocje w niedzielnym konkursie.
Joniak otarł się o Turniej Czterech Skoczni. O wszystkim zadecydował jeden słabszy skok
Następnego dnia na Rukatunturi Joniak wciąż prezentował się znakomicie. Pierwszą serię Polak zakończył na czwartej pozycji, notując odległość 142,5 metra. Konkurentów lotem na 147 metrów znokautował Isak Andreas Langmo, lecz strata Joniaka do trzeciego Robina Pedersena wynosiła niespełna dwa punkty, co nastrajało optymizmem.
Znacznie słabiej w pierwszej serii poradził sobie Zniszczoł. Skoczek z kadry A osiągnął 126,5 metra, co dawało mu dopiero 16. lokatę. W drugiej serii na szczęście zobaczyliśmy już przebłysk i takiego Zniszczoła, jakiego polscy kibice chcą oglądać zawsze. 31-latek w drugiej serii skoczył na 143 metry, co pozwoliło mu awansować o sześć lokat i zakończyć konkurs w TOP10.
W drugiej serii Joniak skoczył już zdecydowanie słabiej. 129,5 metra nie tylko nie pozwalało na to, by znaleźć się na podium, ale również na utrzymanie czwartej lokaty. Joniak finalnie skończył na siódmej lokacie. Oznaczało to, że Joniak nie wywalczył dodatkowego miejsca dla Polski na TCS. Do Junshiro Kobayashiego, który jako ostatni to wywalczył, zabrakło mu 29 punktów.
Wyniki konkursu PK w Ruce:
1. Robin Pedersen
2. Maximilian Ortner (-2,8 pkt)
3. Jokerud Soelve Strand (-19,3 pkt)
4. Junshiro Kobayashi (-30,2 pkt)
5. Clemens Aigner (-30,7 pkt)
(...)
7. Klemens Joniak
10. Aleksander Zniszczoł
25. Jarosław Krzak
35. Adam Niżnik
Szymon Sarniak - dyskwalifikacja