Świątek przygotowuje się do US Open. Legenda oceniła jej szanse

Polka chwilę po finale musiała już się pakować i lecieć do Nowego Jorku, gdzie już we wtorek rozegra turniej miksta w parze z Casperem Ruudem. Rywalizację singlową w US Open rozpocznie dopiero 24 sierpnia i będzie chciała zaprezentować się, jak najlepiej. Czy ma szansę na końcowy triumf?

Trzeba zacząć mówić o niej jako o faworytce US Open

Była liderka rankingu WTA jeszcze kilka dni temu wywołała prawdziwą burzę. Amerykanka przed półfinałem Świątek z Jeleną Rybakiną mówiła, że mecze Polki rozgrywane są o godzinie 11:00 lub 13:00 miejscowego czasu i dzięki temu przyzwyczaiła się do upałów panujących w tym miejscu. Z kolei Kazaszka grała z reguły w godzinach popołudniowych, kiedy było nieco chłodniej. - Człowiek przyzwyczaja się do takich warunków. Wtedy to nie jest do końca sprawiedliwe - mówiła i spotkała się z ostrą krytyką wielu kibiców.

Świątek w US Open rozstawiona będzie z numerem "2". Polka została wiceliderką światowego rankingu po zwycięstwie w Cincinnati. Tym samym znalazła się ponownie za plecami Aryny Sabalenki. W Nowym Jorku ma szansę, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do Białorusinki. 24-latka zna już smak zwycięstwa w ostatnim wielkoszlemowym turnieju. Triumfowała tam w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.

Świątek we wtorek (19 sierpnia) rozegra pierwszy mecz w Nowym Jorku. W 1/8 finału turnieju gry mieszanej polsko - norweska para zmierzy się z Madison Keys i Francesem Tiafoe. Mecz odbędzie nie przed godz. 18:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa z tego spotkania w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek w sezonie 2025 Matthew Stockman AFP

Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju w Cincinnati 2025 DYLAN BUELL AFP

Iga Świątek Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek o presji gry dla Polski: 'Nie jest łatwo, ale daje mi to siłę!' Polsat Sport Polsat Sport