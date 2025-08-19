Wbiła bolesną szpilę Świątek, a teraz takie słowa. Legenda nie ma wątpliwości ws. US Open
Zwycięstwo Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Cincinnati to już przeszłość. Polka teraz przygotowuje się do US Open 2025. Na temat jej szans w wielkoszlemowym turnieju wypowiedziała się Lindsey Davenport. Była gwiazda tenisa jeszcze kilka dni temu wbiła szpilkę Polce, co spotkało się z wielkim oburzeniem ze strony kibiców.
Iga Świątek przyleciała do Cincinnati jako jedna z faworytek i wywiązała się z tej roli bezbłędnie. W turnieju na twardych kortach w stanie Ohio pokonała Anastazję Potapową, Soranę Cirsteę, Annę Kalinską i Jelenę Rybakinę. W starciu o tytuł zmierzyła się z Jasmine Paolini i triumfowała 7:5, 6:4. Tym samym wygrała jedenasty turniej rangi WTA 1000 w swojej karierze. Więcej od niej wygranych ma tylko Serena Williams (13).
Świątek przygotowuje się do US Open. Legenda oceniła jej szanse
Polka chwilę po finale musiała już się pakować i lecieć do Nowego Jorku, gdzie już we wtorek rozegra turniej miksta w parze z Casperem Ruudem. Rywalizację singlową w US Open rozpocznie dopiero 24 sierpnia i będzie chciała zaprezentować się, jak najlepiej. Czy ma szansę na końcowy triumf?
Trzeba zacząć mówić o niej jako o faworytce US Open
Była liderka rankingu WTA jeszcze kilka dni temu wywołała prawdziwą burzę. Amerykanka przed półfinałem Świątek z Jeleną Rybakiną mówiła, że mecze Polki rozgrywane są o godzinie 11:00 lub 13:00 miejscowego czasu i dzięki temu przyzwyczaiła się do upałów panujących w tym miejscu. Z kolei Kazaszka grała z reguły w godzinach popołudniowych, kiedy było nieco chłodniej. - Człowiek przyzwyczaja się do takich warunków. Wtedy to nie jest do końca sprawiedliwe - mówiła i spotkała się z ostrą krytyką wielu kibiców.
Świątek w US Open rozstawiona będzie z numerem "2". Polka została wiceliderką światowego rankingu po zwycięstwie w Cincinnati. Tym samym znalazła się ponownie za plecami Aryny Sabalenki. W Nowym Jorku ma szansę, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do Białorusinki. 24-latka zna już smak zwycięstwa w ostatnim wielkoszlemowym turnieju. Triumfowała tam w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
Świątek we wtorek (19 sierpnia) rozegra pierwszy mecz w Nowym Jorku. W 1/8 finału turnieju gry mieszanej polsko - norweska para zmierzy się z Madison Keys i Francesem Tiafoe. Mecz odbędzie nie przed godz. 18:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa z tego spotkania w serwisie Interia Sport.