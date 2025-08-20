Takie słowa o Świątek tuż przed kluczowym meczem. Legenda wydała werdykt

Iga Świątek znajduje się w ostatnim czasie w wysokiej formie. Wygrane w Wimbledonie oraz WTA 1000 Cincinnati dobitnie to pokazują. Teraz raszynianka nie zwalnia tempa i walczy o zwycięstwo w mikście, rozgrywanym w ramach US Open. Polka występuje w parze z Casperem Ruudem. W nocy ze środy na czwartek (o godz. 1:00) para ta zmierzy się z turniejową jedynką, a więc Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem. Stawką będzie finał.

A przed Igą Świątek jest też przecież rywalizacja w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku. Mowa oczywiście o US Open, w którym Polka triumfowała raz, w 2022 roku. Teraz z pewnością będzie chciała powtórzyć ten sukces.

Przed Igą Świątek kluczowy mecz. Navratilova wydała werdykt ws. Polki

Iga Świątek ma szansę odnieść swój pierwszy sukces w seniorskiej karierze, jeśli chodzi o grę w mikście. Jeżeli dziś w nocy Polka oraz Norweg pokonają faworyzowaną parę, wejdą do wielkiego finału i powalczą o puchar.

Z pewnością większe emocje będą towarzyszyć rywalizacji 24-latki w singlu US Open. Kibice będą wyczekiwać drugiego wielkoszlemowego tytułu raszynianki w tym sezonie. To także okazja, by zbliżyć się do Aryny Sabalenki w rankingu WTA, która ma nad naszą reprezentantką ponad 3000 punktów przewagi.

Z tego też powodu Białorusinka jest stawiana jako główna faworytka do wygranej w US Open. Tenisistka będzie zresztą bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. Gigi Salmon nie ma wątpliwości.

- Czy w ostatnich latach była lepsza zawodniczka niż Sabalenka? Odpowiedź brzmi: nie! - powiedziała dziennikarka, cytowana przez serwis tennis365.com.

Z kolei tenisistka Naomi Cavaday wyróżniła Naomi Osakę, która niedawno rozpoczęła współpracę z byłym trenerem Igi Świątek, Tomaszem Wiktorowskim.

- Naomi Osaka wygra turniej kobiet. W Montrealu była przytłoczona szansą (przegrała w finale - red.), ale w Nowym Jorku będzie inaczej. Nowy trener i bardziej rozsądna gra mogą zapewnić jej tytuł - stwierdziła Cadavay.

Natomiast dziennikarz Jonathan Overend postawił na Jelenę Rybakinę, jako zawodniczkę, która wygra US Open. Zauważa jednak, że Iga Świątek wróciła do formy, przez co także i ją postawił w gronie faworytek.

- Jeśli chodzi o kobiety, wciąż myślę, że Jelena Rybakina wygra jeszcze jednego Wielkiego Szlema. Czy to będzie US Open? Może być pretendentką, a Świątek znów wchodzi do gry i z pewnością może ponownie wygrać w Nowym Jorku - przyznał Overend.

Z kolei 18-krotna zwyciężczyni Wielkiego Szlema w singlu, Martina Navratilova bez ogródek postawiła na Igę Świątek. Zdaniem legendy tenisa, to Polka wygra tegoroczną edycję US Open. Czeszka z amerykańskim paszportem stwierdziła, że "stara Iga powróciła".

Iga Świątek w turnieju kobiet jest dla mnie faworytką, mimo że nie miała najlepszego lata. Zwycięstwo w Wimbledonie i sposób, w jaki zachowywała się przez cały turniej, oznaczają, że stara Iga wróciła

Finał: Jannika Sinner - Carlos Alcaraz. SKRÓT. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MATTHEW STOCKMANGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP AFP

Iga Świątek podczas turnieju miksta US Open 2025 SELCUK ACAR AFP

Iga Świątek i Casper Ruud rywalizowali o awans do ćwierćfinału miksta na US Open Matthew Stockman AFP