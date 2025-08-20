Partner merytoryczny: Eleven Sports

Takie słowa o Świątek tuż przed kluczowym meczem. Legenda wydała werdykt

Bartosz Nawrocki

Iga Świątek ma przed sobą gorący czas. Za kilkanaście godzin stanie u boku Caspera Ruuda, by rywalizować w mikście w ramach US Open, a za kilka dni stoczy bój w turnieju singlowym tego Wielkiego Szlema. Na niedługo przed kluczowym starciem w półfinale, werdykt ws. Igi Świątek postanowiła wydać legenda tenisa, Martina Navratilova.

Iga Świątek i Martina Navratilova
Iga Świątek i Martina NavratilovaLarry Marano/Cover Images/East News/DYLAN BUELL/Getty AFP/East NewsEast News

Iga Świątek znajduje się w ostatnim czasie w wysokiej formie. Wygrane w Wimbledonie oraz WTA 1000 Cincinnati dobitnie to pokazują. Teraz raszynianka nie zwalnia tempa i walczy o zwycięstwo w mikście, rozgrywanym w ramach US Open. Polka występuje w parze z Casperem Ruudem. W nocy ze środy na czwartek (o godz. 1:00) para ta zmierzy się z turniejową jedynką, a więc Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem. Stawką będzie finał.

A przed Igą Świątek jest też przecież rywalizacja w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku. Mowa oczywiście o US Open, w którym Polka triumfowała raz, w 2022 roku. Teraz z pewnością będzie chciała powtórzyć ten sukces.

Zobacz również:

Iga Świątek jest jedną z faworytek do wygrania US Open
Iga Świątek

Najpierw finał US Open, a potem oczekiwanie. Świątek już wie, znana kluczowa data

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

Przed Igą Świątek kluczowy mecz. Navratilova wydała werdykt ws. Polki

Iga Świątek ma szansę odnieść swój pierwszy sukces w seniorskiej karierze, jeśli chodzi o grę w mikście. Jeżeli dziś w nocy Polka oraz Norweg pokonają faworyzowaną parę, wejdą do wielkiego finału i powalczą o puchar.

Z pewnością większe emocje będą towarzyszyć rywalizacji 24-latki w singlu US Open. Kibice będą wyczekiwać drugiego wielkoszlemowego tytułu raszynianki w tym sezonie. To także okazja, by zbliżyć się do Aryny Sabalenki w rankingu WTA, która ma nad naszą reprezentantką ponad 3000 punktów przewagi.

Z tego też powodu Białorusinka jest stawiana jako główna faworytka do wygranej w US Open. Tenisistka będzie zresztą bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. Gigi Salmon nie ma wątpliwości.

- Czy w ostatnich latach była lepsza zawodniczka niż Sabalenka? Odpowiedź brzmi: nie! - powiedziała dziennikarka, cytowana przez serwis tennis365.com.

Z kolei tenisistka Naomi Cavaday wyróżniła Naomi Osakę, która niedawno rozpoczęła współpracę z byłym trenerem Igi Świątek, Tomaszem Wiktorowskim.

- Naomi Osaka wygra turniej kobiet. W Montrealu była przytłoczona szansą (przegrała w finale - red.), ale w Nowym Jorku będzie inaczej. Nowy trener i bardziej rozsądna gra mogą zapewnić jej tytuł - stwierdziła Cadavay.

Natomiast dziennikarz Jonathan Overend postawił na Jelenę Rybakinę, jako zawodniczkę, która wygra US Open. Zauważa jednak, że Iga Świątek wróciła do formy, przez co także i ją postawił w gronie faworytek.

- Jeśli chodzi o kobiety, wciąż myślę, że Jelena Rybakina wygra jeszcze jednego Wielkiego Szlema. Czy to będzie US Open? Może być pretendentką, a Świątek znów wchodzi do gry i z pewnością może ponownie wygrać w Nowym Jorku - przyznał Overend.

Zobacz również:

Radosław Majewski
I Liga

0:7 z Wisłą Kraków. Były reprezentant Polski nie mógł milczeć. "Próbowałem wszystkiego"

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    Z kolei 18-krotna zwyciężczyni Wielkiego Szlema w singlu, Martina Navratilova bez ogródek postawiła na Igę Świątek. Zdaniem legendy tenisa, to Polka wygra tegoroczną edycję US Open. Czeszka z amerykańskim paszportem stwierdziła, że "stara Iga powróciła".

    Iga Świątek w turnieju kobiet jest dla mnie faworytką, mimo że nie miała najlepszego lata. Zwycięstwo w Wimbledonie i sposób, w jaki zachowywała się przez cały turniej, oznaczają, że stara Iga wróciła
    powiedziała Navratilova, cytowana przez tennis365.com
    Finał: Jannika Sinner - Carlos Alcaraz. SKRÓT. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    MATTHEW STOCKMANGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFPAFP
    Tenisistka w czarnej koszulce i czapce uderza piłkę rakietą podczas meczu, dynamiczna poza i skoncentrowany wyraz twarzy, w tle niebieska ściana z widocznym fragmentem napisu.
    Iga Świątek podczas turnieju miksta US Open 2025SELCUK ACARAFP
    Tenisistka w sportowym stroju i jasnej czapce z daszkiem z zaciśniętymi pięściami uniesionymi w geście radości, wyrażająca silne emocje na korcie podczas turnieju, w tle widownia.
    Iga Świątek i Casper Ruud rywalizowali o awans do ćwierćfinału miksta na US OpenMatthew StockmanAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja