Wymiana ciosów, a potem bicie głową w mur. Wiemy kto zakończy rok na szczycie Ekstraklasy

Na zakończenie roku władni zarządzający rozgrywkami Ekstraklasy zaplanowali odrobienie zaległości. Te nasi pucharowicze narobili sobie, korzystając latem z przywileju przełożenia spotkania ligowego, które miało się odbyć w samym środku walki o awans do faz ligowych europejskich pucharów.

Jagiellonia Białystok, która w czwartek przegrała w Lidze Konferencji 1:2 z Rayo Vallecano, tym razem musiała podróżować na południe kraju. Podopieczni Adriana Siemieńca w ramach zaległego meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy mierzyli się z Motorem Lublin. Wygrana w tym spotkaniu oznaczała dla "Jagi" ogromną nagrodę - pozycję lidera Ekstraklasy na zakończenie roku.

Znajdujący się tuż nad strefą spadkową Motor swoich szans mógł upatrywać w "zadyszce" Jagiellonii w ostatnich tygodniach. Białostoczanie mają za sobą serię czterech spotkań bez zwycięstwa - remis z Zagłębiem Lubin, porażka z Niecieczą w Ekstraklasie, odpadnięcie z Pucharu Polski z GKS-em Katowice oraz wspomniany już mecz z hiszpańskim Rayo.

Wymiana ciosów w Lublinie. Jak gole, to tylko po błędach

Zawodnicy Motoru zadbali o to, by bardzo szybko dać znać przeciwnikowi, że w niedzielne popołudnie nie czeka ich spacerek. Już na samym początku bramce Sławomira Abramowicza nieskutecznie zagrażali Ivo Rodrigues oraz Michał Król.

Najgroźniej było jednak w 13. minucie spotkania. Po wrzutce z rzutu wolnego sprytnym uderzeniem popisał się Karol Czubak. Futbolówka po strzale snajpera Motoru odbiła się od poprzeczki i wyszła w boisko, odbijając się niedaleko linii bramkowej.

Jagiellonia w pewnym momencie była w zdecydowanym odwrocie. Na sześć minut przed przerwą do przyjezdnych uśmiechnęło się szczęście. Fatalny błąd w rozegraniu popełnił Sergi Samper. Do futbolówki momentalnie dopadł Afimico Pululu i podał do Jesusa Imaza. Hiszpan próbował pokonać Ivana Brkicia podcinką. Ta sztuka mu się nie udała, lecz dał o sobie znać instynkt strzelecki Pululu. Napastnik dobił do piłki odbitej od poprzeczki i dał "Jadze" prowadzenie.

Jagiellonia jednak nie schodziła do przerwy prowadząc. Wszystko przez fatalną w skutkach interwencję Bartosza Mazurka. Zaledwie 18-letni zawodnik we własnym polu karnym, w niegroźnej z pozoru sytuacji sfaulował Michała Króla. Nie mogło być jakichkolwiek wątpliwości - sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Czubak i tym razem nie przegrał pojedynku z Abramowiczem.

Jagiellonia nie wykorzystała szansy. Pozycja lidera Ekstraklasy znów im uciekła

Doprawdy niewiele zabrakło, by już na początku drugiej połowy Jagiellonia po raz drugi wyszła na prowadzenie. Bez zarzutu w tej sytuacji spisał się jednak Brkić broniąc w świetnym stylu uderzenie głową Imaza. Golkiper Motoru nie zawiódł również kilka minut później, pewnie chwytając piłkę po strzale z dystansu Oskara Pietuszewskiego.

Impet Motoru w ofensywie mocno opadł, gdy boisko z powodu urazu opuścił Rodrigues. Jagiellonia z kolei zdawała się przejmować inicjatywę, lecz wciąż bez korzystnego dla nich zakończenia. Gospodarze mieli kilka swoich momentów, lecz brakowało im dokładności.

W 67. minucie "Jaga" ponownie fajnie pograła przed bramką Motoru. Imaz i Pululu znów wymienili się podaniami, co z automatu oznacza zagrożenie dla przeciwnika. Mocno na bramkę uderzał Imaz, lecz Brkić i tym razem nie zawiódł, parując piłkę na rzut rożny. Kilka minut później Pululu z ostrego kąta trafił jedynie w boczną siatkę.

Po drugiej stronie boiska dwóch okazji do zagwarantowania Motoru trzech punktów nie wykorzystał Mathieu Scalet. W doliczonym czasie fatalnie spudłował Bartosz Wolski - tuż przed jego strzałem futbolówka zauważalnie podskoczyła, co miało decydujący wpływ na rozwój akcji. W szóstej minucie doliczonego czasu gry nieskutecznie Brkicia z rzutu wolnego zaskoczyć próbował jeszcze Bartłomiej Wdowik.

Jagiellonia nie zdołała ukąsić rywala po raz drugi, przez co ostatecznie mecz w Lublinie zakończył się podziałem punktów. Jagiellonia na koniec 2025 roku zajmie trzecie miejsce w tabeli. Motor zdobywając jedno "oczko" zapewnił sobie względny spokój i bytność poza strefą spadkową Ekstraklasy. Nawet w przypadku wygranej Legii Lublinianie nie spadną na 16. lokatę.

Statystyki meczu Motor Lublin 1 - 1 Jagiellonia Białystok Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 15 21 Strzały celne 1 7 Strzały niecelne 9 9 Strzały zablokowane 5 5 Ataki 66 86

