Gwiazdy na boisku, reprezentant Polski bohaterem. Nikola Grbić wszystko widział

PGE Projekt Warszawa w tygodniu poprzedzającym spotkanie z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle zainaugurował sezon w Lidze Mistrzów. Do stolicy przyjechał rywal z Belgii i nie miał zbyt wiele do powiedzenia - polski zespół wygrał 3:0.

Niedzielny mecz jawił się jednak jako trudniejszy. Co prawda ZAKSA w tym sezonie balansuje na granicy czołowej ósemki i zmaga się z kontuzjami - niezdolni do gry są Mateusz Czunkiewicz i Karol Urbanowicz - ale to wciąż zespół z kilkoma uznanymi nazwiskami. W tym reprezentantami Polski, których w niedzielę z trybun obserwował selekcjoner Nikola Grbić.

Kadrowiczów nie brakuje też w PGE Projekcie. W pierwszej partii błysnął zwłaszcza Jakub Kochanowski, który ostatnio jest w wybornej formie. Zdobył pięć punktów, w tym dwa blokiem.

Set był jednak prawdziwą bitwą. Co prawda początkowo przewagę wypracowali sobie gospodarze, ale w drugiej połowie seta prowadzenie 16:14 objęła ZAKSA. Kędzierzynianie skorzystali z kontrataku wykończonego przez Kamila Rychlickiego i bloku.

Warszawianie odzyskali prowadzenie w końcówce, rywale znów wyrównali, ale ostatnie słowo należało do PGE Projektu. Kapitalną akcję pełną obron atakiem ze środka wykończył Jurij Semeniuk, dając zwycięstwo 25:23.

PlusLiga. Dwa sety dominacji PGE Projektu Warszawa. Potem do głosu doszła ZAKSA

Drugi set rozpoczął się dla ZAKS-y fatalnie. Warszawscy siatkarze wygrali pięć pierwszych akcji, do tego trener gości Andrea Giani błyskawicznie zmarnował dwa challenge'e. Przy stanie 7:1 wykorzystał też drugą przerwę. A w czasie przemów do siatkarzy nie przebierał w słowach.

Mimo katastrofalnego początku w pewnym momencie kędzierzynianie byli w stanie zmniejszyć straty do trzech punktów. Olbrzymim problemem ZAKS-y była jednak skuteczność w ataku.

Warszawianie grali pewnie, błyszczał Weber - oprócz skutecznych ataków zdobył aż trzy punkty blokiem. Skończyło się wygraną gospodarzy 25:16.

Kędzierzynianie opanowali jednak sytuację na tyle, by na trzeciego seta wyjść z zupełnie innym nastawieniem. Ich atak opierał się na Rychlickim, byli jednak w stanie walczyć z PGE Projektem punkt za punkt.

Co więcej, wypracowali sobie przewagę. Kiedy Rafał Szymura zaskoczył zagrywką Bednorza, ZAKSA prowadziła 13:9. Gospodarze zmniejszyli straty do punktu, po czym kędzierzynianie znów uciekli przy stanie 19:14. PGE Projekt ruszył jeszcze w pogoń, znów dał o sobie znać warszawski blok, ale to ZAKSA wygrała 25:21.

Siatkówka. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie sprawiła niespodzianki

Warszawianie nadal mieli jednak szansę na komplet punktów. I czwartą partię rozpoczęli od prowadzenia 5:2. Punkt do tej przewagi dołożył blok PGE Projektu, różnica wzrosła przy zagrywkach Bednorza.

Gospodarze prowadzili już 15:8. Takiej przewagi klasowy zespół zmarnować nie powinien i PGE Projekt dogonić się już nie pozwolił. I to mimo kilku efektownych bloków gości. Końcówka była popisem Bednorza, jego zespół zwyciężył 25:20 i zakończył mecz w czterech setach. Nagrodę dla MVP otrzymał właśnie Bednorz.

Wygrana winduje PGE Projekt na trzecie miejsce w tabeli. ZAKSA pozostaje na dziewiątym.

PGE Projekt Warszawa: Weber, Kochanowski, Tillie, Firlej, Semeniuk, Bednorz - Wojtaszek (libero) oraz Gomułka, Kozłowski

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Rychlicki, Jakubiszak, Grobelny, Isaacson, Stajer, Szymański - Fijałek (libero) oraz Rećko, Krawiecki, Szymura

