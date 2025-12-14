Ekstraklasa może stracić trenera. Chcą go na selekcjonera kadry. Wyścig ruszył

- Jesteśmy w dobrej pozycji, mam na myśli walkę o awans do europejskich pucharów. Jest dobrze, ale zmarnowaliśmy kilka okazji, kiedy mogliśmy być lepsi. Upadliśmy, ale podnieśliśmy się - mówił Luka Elsner w niedawnym wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej".

Szkoleniowiec zaczyna już odpowiadać na pytania w języku polskim, co świadczy o jego zaangażowaniu w misję, jakiej podjął się pod Wawelem. Mimo to słoweńska federacja widzi go na stanowisku selekcjonera drużyny narodowej.

Luka Elsner selekcjonerem? Słowenia nie zagra w finałach MŚ. To może być kluczowy kontrargument

Reprezentacja Słowenii słabo spisała się w zakończonej jesienią zasadniczej fazie eliminacji MŚ 2026. Trzecie miejsce w grupie oznacza brak bezpośredniego awansu i szlaban przed barażami. Z posadą pożegnał się dotychczasowy szef kadry Matjaż Kek.

Jego następcą chciałby zostać Hiszpan Albert Riera. Znajduje się w gronie pretendentów, ale nie ma dobrych notowań. Z wyścigu po selekcjonerską nominację sam wypisał się Darko Milanicz, który skłania się ku przeprowadzce na Półwysep Arabski. Innym kandydatem pozostaje Bostjan Cesar.

Serwis Nogomania.com informuje, że poważnie rozpatrywana jest kandydatura Luki Elsnera. Tyle że tzw. okoliczności towarzyszące nie układają się dla strony słoweńskiej korzystnie. O osiągnięcie porozumienia będzie trudno.

Po pierwsze - Elsner jeszcze przez półtora roku ma ważny kontrakt z Cracovią. Po drugie - niedawno miał odrzucić intratną ofertę z amerykańskiej MLS. A brak Słowenii w gronie finalistów przyszłorocznego mundialu też ma swój ciężar gatunkowy.

Po 18 kolejkach Ekstraklasy krakowianie zajmują 5. lokatę w tabeli. Do lidera tracą ledwie trzy punkty. Wiosną zamierzają szturmować europejskie salony.

Luka Elsner Marcin Golba AFP

