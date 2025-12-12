Walka Świątek, a tu nagle taki cios. Polka może się wściec. Od razu wybuchła burza

Iga Świątek w ostatnich latach pełni rolę jednej z najważniejszych ambasadorek kobiecego tenisa na świecie. Polka chociażby w lutym 2023 roku swoimi wypowiedziami walczyła o to, aby w tenisie kobiety zarabiały takie same pieniądze co mężczyźni.

Świątek robi naprawdę wiele, aby przyczynić się do rozwoju kobiecego tenisa pod względem jego poziomu oraz popularności. Jako jedna z najlepszych zawodniczek świata, czuje się za to współodpowiedzialna i da się to wyczuć, obserwując jej kroki - również te poza kortem.

Muguruza bez hamulców na temat różnicy między kobietami a mężczyznami w tenisie

Tymczasem była liderka rankingu WTA i jedna z największych legend hiszpańskiego tenisa podczas łączenia na antenie stacji COPE w bardzo dobitnych słowach wyraziła swój pogląd na temat kobiecej wersji tej dyscypliny.

- Gdy byłam numerem "1" na świecie, nawet junior mógł mnie pokonać - wypaliła Gabrine Muguruza.

To jednak nie koniec.

- Przewaga mężczyzn nie opiera się tylko na sile, ale także na wytrzymałości fizycznej, muskulaturze, wielu rzeczach. W starciach z moimi sparingpartnerami mężczyznami, którzy nie byli profesjonalistami, nigdy nie zdołałam wygrać nawet jednego seta - dodała, czym wrzuciła duży kamień do ogródka damskiego tenisa.

"Chłopak, który jest 1000. na świecie, albo który w ogóle nie ma rankingu, może być znacznie lepszy od zawodniczki z czołowej "10". Gdy byłam u szczytu formy, będąc numerem "1", na świecie, junior mógł mnie pokonać" - po tych słowach Gabrine Muguruzy damski tenis na pewno nie zyska nowych kibiców ani inwestorów.

Co ciekawe, Gabrine Muguruza dopiero co przejęła stanowisko współdyrektora jednego z najważniejszych turniejów w tourze. Mowa o Mutua Madrid Open, który Iga Świątek wygrywała w 2024 roku po kosmicznym finale z Aryną Sabalenką.

Tamto spotkanie było jedną z najlepszych reklam kobiecego tenisa w ostatnich latach. Niestety, słowa takie jak te Muguruzy, stoją w sprzeczności z interesem tenisistek i organizatorów ich turniejów - również "tysięcznika" w Madrycie. Właśnie dlatego słowa Hiszpanki odbiły się tak szerokim echem.

