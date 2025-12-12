Partner merytoryczny: Eleven Sports

Walka Świątek, a tu nagle taki cios. Polka może się wściec. Od razu wybuchła burza

Kacper Dąderewicz

Podczas łączenia ze stacją COPE hiszpańska legenda tenisa Garbine Muguruza wypowiedziała słowa, które odbiły się bardzo szerokim echem w całym środowisku związanym z tą dyscypliną. Była liderka rankingu WTA w bardzo dobitnej wypowiedzi przedstawiła swój pogląd (poparty doświadczeniem) na temat różnicy w grze, jaka panuje między kobietami a mężczyznami. A ta, zdaniem Garbine Muguruzy, jest gigantyczna.

Dwie tenisistki w sportowej odzieży i czapkach okazują silne emocje podczas meczu, jedna z rakietą uniesioną w dłoni, obie z wyrazistymi minami świadczącymi o zaangażowaniu w rozgrywkę.
Iga Świątek / Gabrine MuguruzaMatthew Stockman / Tim Clayton/Corbis via Getty ImagesGetty Images

Iga Świątek w ostatnich latach pełni rolę jednej z najważniejszych ambasadorek kobiecego tenisa na świecie. Polka chociażby w lutym 2023 roku swoimi wypowiedziami walczyła o to, aby w tenisie kobiety zarabiały takie same pieniądze co mężczyźni.

Świątek robi naprawdę wiele, aby przyczynić się do rozwoju kobiecego tenisa pod względem jego poziomu oraz popularności. Jako jedna z najlepszych zawodniczek świata, czuje się za to współodpowiedzialna i da się to wyczuć, obserwując jej kroki - również te poza kortem.

Muguruza bez hamulców na temat różnicy między kobietami a mężczyznami w tenisie

Tymczasem była liderka rankingu WTA i jedna z największych legend hiszpańskiego tenisa podczas łączenia na antenie stacji COPE w bardzo dobitnych słowach wyraziła swój pogląd na temat kobiecej wersji tej dyscypliny.

- Gdy byłam numerem "1" na świecie, nawet junior mógł mnie pokonać - wypaliła Gabrine Muguruza.

To jednak nie koniec.

- Przewaga mężczyzn nie opiera się tylko na sile, ale także na wytrzymałości fizycznej, muskulaturze, wielu rzeczach. W starciach z moimi sparingpartnerami mężczyznami, którzy nie byli profesjonalistami, nigdy nie zdołałam wygrać nawet jednego seta - dodała, czym wrzuciła duży kamień do ogródka damskiego tenisa.

"Chłopak, który jest 1000. na świecie, albo który w ogóle nie ma rankingu, może być znacznie lepszy od zawodniczki z czołowej "10". Gdy byłam u szczytu formy, będąc numerem "1", na świecie, junior mógł mnie pokonać" - po tych słowach Gabrine Muguruzy damski tenis na pewno nie zyska nowych kibiców ani inwestorów.

Co ciekawe, Gabrine Muguruza dopiero co przejęła stanowisko współdyrektora jednego z najważniejszych turniejów w tourze. Mowa o Mutua Madrid Open, który Iga Świątek wygrywała w 2024 roku po kosmicznym finale z Aryną Sabalenką. 

Tamto spotkanie było jedną z najlepszych reklam kobiecego tenisa w ostatnich latach. Niestety, słowa takie jak te Muguruzy, stoją w sprzeczności z interesem tenisistek i organizatorów ich turniejów - również "tysięcznika" w Madrycie. Właśnie dlatego słowa Hiszpanki odbiły się tak szerokim echem.

Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Aryna Sabalenka i Iga Świątek toczą rywalizację o pozycję numer 1 w kobiecym tenisie
Aryna Sabalenka i Iga Świątek toczą rywalizację o pozycję numer 1 w kobiecym tenisieMARTIN KEEP / DAVID GRAY / AFPAFP
Tenisistka ubrana w sportowy strój i czapkę z daszkiem trzyma rakietę tenisową, stojąc na korcie podczas meczu, z gestem wyrażającym zaskoczenie lub niezadowolenie.
Iga ŚwiątekMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
Garbine Muguruza
Garbine MuguruzaAFP

