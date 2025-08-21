Iga Świątek i Casper Ruud robili co mogli - zapewniając przy tym fanom tenisa mnóstwo frajdy - lecz ostatecznie nie zdołali wygrać zmagań w mikście na kortach US Open. Lepsi w finale okazali się obrońcy tytułu - Sara Errani oraz Andrea Vavassori. Reprezentanci Włoch pokonali polsko-norweski duet po super tie-breaku w drugim secie.

Mimo porażki po finale u Igi Świątek nie zabrakło uśmiechu, którym Polka podzieliła się ze swoim mikstowym partnerem, zwracając się do niego po zakończonym meczu.

- Dziękuję, że do mnie napisałeś. Myślę, że zgodzimy się z tym, kto zaczął. Zawsze miałam do ciebie ogromny szacunek, wiesz to. Wspaniale było dzielić z tobą kort. Myślę, że stworzyliśmy świetny zespół. Zwłaszcza, że startowaliśmy bez jakichkolwiek przygotowań. Turniej w Cincinnati okazał się dla mnie bardzo długi. To Casper był odpowiedzialny za taktykę. Mówił mi o założeniach na 10 minut przed każdym meczem. Uwielbiałam to - powiedziała Iga Świątek.

Casper Ruud zwrócił się do Igi Świątek. A Polka wrzuciła zdjęcie do sieci

Później przy mikrofonie stanął sam Norweg, który zwrócił się nie tylko do samej Igi Świątek, ale i jej sztabu, dziękując za to, że mimo sukcesu w Cincinnati nie zrezygnowała ze startu w mikście.

Dziękuję ci, że ze mną zagrałaś. Podziękowania także dla twojego teamu, za to że się na to zgodził. Wiem, że miałaś naprawdę zapracowany dzień. Mam nadzieję, że będziesz mogła odpocząć, zanim przystąpisz do singla

I dodał: - To była dobra zabawa dla nas i mam nadzieję, że także dla fanów. Jest środa i wybiła północ, a my ciągle tu jesteśmy. Myślę, że nikt tego nie oczekiwał, ale dla nas, zawodników, świetnie było tego spróbować. Przepraszam, że nie dociągnęliśmy tego do końca, ale dobrze się bawiliśmy, a teraz czas skupić się na singlu.

Rozwiń

Słowa mówiące o odpoczynku Casper Ruud wyjął najprawdopodobniej z ust samej Igi Świątek, bo też taki jest - jak się zdaje - plan naszej tenisistki na najbliższy czas. Sugeruje to nawet zdjęcie, które zamieściła w mediach społecznościowych, wskazujące na potworne zmęczenie 24-latki. Po ostatnich niezwykle intensywnych, a przy tym i udanych ostatnich dniach Iga Świątek zasłużyła teraz na błogą regenerację przed dalszą częścią wielkoszlemowych zmagań.

Zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych przez Igę Świątek po finale miksta na US Open @iga.swiatek ESP/Instagram

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP

Iga Świątek i Casper Ruud Elsa AFP