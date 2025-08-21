Świątek już po finale US Open. Powrót ze stanu 3:5. Super tie-break decydował o tytule

Tegoroczne zmagania w mikście na US Open wyglądały inaczej niż zwykle. Turniej rozegrano na specjalnych zasadach, przystąpiło do niego tylko 16 teamów. W górnej części drabinki najlepsi okazali się Iga Świątek i Casper Ruud. Duet z naszą reprezentantką wystartował od dwóch zwycięstw rezultatem 4:1, 4:2. W pierwszej rundzie pokonali parę Madison Keys/Frances Tiafoe, a potem uporali się z Caty McNally oraz Lorenzo Musettim. W półfinale Polka i Norweg zmierzyli się z zawodnikami rozstawionymi z "1" - Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem. Przeciwnicy mieli przewagę przełamania w drugim secie, a potem prowadzili 8-4 w super tie-breaku. Mimo to Świątek i Ruud zanotowali niesamowity powrót, wygrywając ostatecznie 3:5, 5:3, 10-8.

Tuż po godz. 4:00 czasu polskiego doszło do finałowej potyczki. Przeciwnikami Igi oraz Caspera okazali się obrońcy tytułu - Sara Errani i Andrea Vavassori. Polsko-norweski team czekało zatem starcie z mistrzami w swoim fachu, specjalistami od gry podwójnej. Włoski duet pokonał w półfinale parę Danielle Collins/Christian Harrison 4:2, 4:2. Zapowiadało się na ogromne wyzwanie dla Świątek i Ruuda, bowiem musieli postawić się niezwykle zmotywowanym przeciwnikom. Tenisiści z Italii chcieli obronić honor deblistów, którzy zostali pominięci w nowej formule miksta na US Open. Ważną zmianą w kontekście finału było to, że wróciła klasyczna zasada "do 6 wygranych gemów w secie".

US Open: Iga Świątek i Casper Ruud kontra Sara Errani i Andrea Vavassori w finale miksta

Mecz rozpoczął się od serwisu Vavassoriego. Duet z naszą reprezentantką polował na przełamanie, było 15-30. Mimo to w kluczowym momencie Andrea świetnie serwował i ostatecznie Włosi wystartowali od prowadzenia. Po zmianie stron niespodziewane problemy miał Ruud. Chociaż Norweg wygrał pierwszy punkt, to później popełniał błędy. Zrobiło się 15-40, a to oznaczało trzy break pointy z rzędu dla przeciwników. Premierową okazję udało się uratować, ale przy drugiej zawodnik ze Skandynawii puścił piłkę, która ostatecznie trafiła w kort. Doszło do przełamania na korzyść tenisistów z Italii.

Po chwili serwowała Errani. Mimo to Sara poradziła sobie z utrzymaniem podania bez większych problemów, do 30. Przy ostatniej akcji doszło do niebezpiecznej sytuacji, bowiem uślizg złapał Casper. Na szczęście Norwegowi nic się nie stało. Obrońcy tytułu wyszli na trzy "oczka" przewagi. Włosi kontynuowali wywieranie presji poprzez ogromną aktywność na korcie, w związku z czym kłopoty pojawiły się także przy serwisie Świątek. Polce znów brakowało trochę pierwszego podania w początkowej fazie gema, ale na szczęście udało się wyjść z opresji. Ze stanu 15-30 po wygranie rozdania.

W następnych gemach panowie pewnie utrzymali swoje serwisy i przeszliśmy do kluczowego momentu, czyli podań tenisistek. Jako pierwszą w akcji zobaczyliśmy Sarę. Duet naszej reprezentantki doskonale zdawał sobie sprawę, że to może być ostatni moment na odrobienie strat w premierowej odsłonie. Przy stanie 15-30 z perspektywy Włochów, zagotował się Ruud. Popełnił błąd z bardzo dobrej sytuacji i zamiast trzech break pointów, doszło do wyrównania w gemie. Później sprawę w swoje ręce wzięła Iga. Polka popisała się kapitalnym returnem, a w kolejnej akcji skutecznym wolejem przy siatce i doszło do powrotnego przełamania.

Po zmianie stron serwowała Świątek. Wydawało się, że raszynianka jest na dobrej drodze do wyrównania na 4:4. Prowadziła 40-15 przy własnym podaniu, ale wtedy 24-latka wplątała się w spiralę błędów. Podwójny błąd serwisowy sprawił, że pojawił się decydujący punkt. A przy nim Iga niestety nie trafiła w kort i Włosi znaleźli się w komfortowej sytuacji. Przy stanie 5:3 Andrea mógł zamykać premierową odsłonę. Tenisista z Italii doskonale wykorzystał swoje podanie i rezultatem 6:3 zagwarantował swojemu duetu zwycięstwo w pierwszej partii.

Drugą część pojedynku otwierał Ruud. Tym razem Norweg dobrze wszedł w seta, utrzymał podanie do zera. Potem serwował Vavassori. Przez moment zrobiło się ciekawie, gdy na tablicy wyników zagościł rezultat 30-30. Kluczowe dwa punkty powędrowały jednak do włoskiego duetu. Presja przeszła na zawodniczki. Dobrze ze swoim wyzwaniem przy podaniu poradziła sobie Świątek i ponownie wysforowała swój team na prowadzenie. Tuż przed czwartym gemiem Andrea poprosił o wizytę fizjo na korcie ze względu na problemy z lewym udem. Wszystko odbyło się jednak w ramach regulaminowej przerwy. Rozdanie przy serwisie Errani rozpoczęło się świetnie dla Polki oraz Norwega, wygrali pierwsze dwie akcje. Później nie wykorzystali jednak kilku dogodnych szans, by pójść po przełamanie. Od stanu 0-30 punkty wędrowały na konto Włochów, przez co zrobiło się 2:2.

Po tym, jak podanie pewnie utrzymał Ruud, nastąpiła kolejna przerwa dla Andrei. Tym razem sędzia ogłosił już przerwę medyczną, która potrwała przez trzy minuty. Po powrocie do gry serwował Włoch. On także nie miał większych kłopotów w trakcie swojego gema i w związku z tym znów przeszliśmy do podań pań. Rozdanie przy serwisie Świątek od początku nie układało się najlepiej. W pewnym momencie doszło też do nieporozumienia, Casper niepotrzebnie zabrał piłkę, którą powinna zagrywać Iga. Zrobiło się 15-40, a to oznaczało trzy break pointy z rzędu dla przeciwników. Przy drugim z nich czujność przy siatce zachowała Errani.

Po przerwie serwowała Sara. Polka i Norweg mieli świadomość, że to może być ostatni moment na zniwelowanie strat. I znów dobrze zaczęli rozdanie przy podaniu Włoszki, wygrali pierwsze dwie akcje. Później jednak stało się to, co kilkanaście minut wcześniej. Tenisistka z Italii wyszła ze stanu 0-30 i dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto. Mimo arcytrudnej sytuacji, Świątek i Ruud dokonali czegoś, co wydawało się nieosiągalne w tym meczu - przełamali podanie Vavassoriego, gdy ten serwował po tytuł. A stało się to m.in. dzięki takiemu zagraniu Norwega.

Przy stanie 5:5 podawała Iga. Szybko zrobiło się 40-0, ale potem nastały nerwy. Polka popełniła dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu i później podawała na Włocha. Andrea nie zdołał jednak zareturnować i duet naszej reprezentantki miał zagwarantowanego co najmniej tie-breaka. Do niego jednak nie doszło. Świątek i Ruud wyszli ze stanu 3:5 na 7:5. W związku z tym zobaczyliśmy od razu super tie-breaka.

Decydująca rozgrywka rozpoczęła się fatalnie z perspektywy Igi i Caspera, szybko zrobiło się 4-0 dla tenisistów z Italii. Później Polka oraz Norweg byli bliscy wyrównania na 5-5, ale przegrali jednak zaciętą akcję. Potem sytuacja układała się już po myśli obrońców tytułu. Tym razem Świątek i Ruud nie zdołali już dokonać takiego powrotu, jak w półfinale. Druga piłka mistrzowska przyniosła tytuł dla duetu Errani/Vavassori. Ostatecznie zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego triumfowali 6:3, 5:7, 10-6.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek/Casper Ruud - Sara Errani/Andrea Vavassori jest dostępny TUTAJ. Więcej informacji na temat US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Skrót finału Wimbledonu 2025: Amanda Anisimova – Iga Świątek [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek i Casper Ruud w trakcie turnieju miksta US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP

Sara Errani i Andrea Vavassori Elsa AFP

Danielle Collins SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP