Nietypowa droga naszego bramkarza. Niemcy pisali do niego przed meczem z Polską

David Zabolotny urodził się we Frankfurcie i dla niego mecz Polski z Niemcami miał szczególny wymiar. Nie był jednak w stanie uchronić drużyny przed porażką. Wicemistrzowie świata okazali się lepsi w meczu grupy B mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie, wygrywając 4:2. - Bardzo się cieszę, że dostałem szansę na to, by zagrać akurat w meczu z Niemcami - powiedział 30-latek.