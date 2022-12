Wszystko jasne! Oto nowy szef Ferrari

Dla Freda Vasseura to największe wyzwanie w jego dotychczasowej przygodzie z Formułą 1. Francuz pracę w królowej sportów motorowych rozpoczynał, a jakżeby inaczej, w Renault. Fani kojarzą go jednak przede wszystkim ze współpracy z Sauberem, czyli dzisiejszą Alfą Romeo. 54-latek prowadził ten zespół z naprawdę dobrym skutkiem, czego dowodem jest parę spektakularnych wyników reprezentantów włoskiej stajni. Teamowi z Hinwil ponadto udało się wyciągnąć paru dobrych kierowców. To właśnie tam debiutował między innymi Charles Leclerc, obecny zawodnik Ferrari. Teraz z kolei punkty dla Alfy zdobywa chociażby Valtteri Bottas.

- Jestem dumny z pracy, którą wspólnie wykonaliśmy jako zespół i firma, a jeszcze bardziej z mocnych fundamentów, które położyliśmy pod to, co będzie dalej: ale to, z czego jestem najbardziej dumny, to ludzie, dzięki którym to wszystko było możliwe, którzy z czasem stali się przyjaciółmi - oznajmił 54-latek na łamach Motorsport.com.