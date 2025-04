Alarm dla Szczęsnego przed El Clasico. Już mu tego nie wybaczą. W Hiszpanii wrze

W sobotę o godzinie 22:00 czasu polskiego w Sewilli rozpocznie się jeden z najbardziej elektryzujących meczów tego sezonu. I to nie w skali hiszpańskiej, a na całym świecie. Dla Wojciecha Szczęsnego będzie to drugie w karierze El Clasico i kolejne starcie z Realem Madryt o trofeum. W tym pierwszym polski bramkarz zanotował dużą wpadkę, ale uniknął poważnych konsekwencji. To jednak nie może powtórzyć się w finale Pucharu Króla.