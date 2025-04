Mistrz olimpijski żegna się z PlusLigą. Wyznał, co sądzi o Polakach

Ogromnymi krokami zbliżają się kluczowe rozstrzygnięcia w siatkarskiej PlusLidze. Już dziś (26 kwietnia) poznamy uczestników wielkiego finału mistrzostw Polski. Będzie to zwycięzca spotkania Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin oraz lepszy z rywalizacji PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie. Przegrani staną do walki o brązowe medale. Wiemy za to już, w jaki sposób uplasowały się miejsce pięć i sześć.

