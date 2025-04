Gorąco po meczu Wisły Kraków. Trener nie gryzł się w język, uderzył w rywali

- Widać było, że rywale są nastawieni na remis. Szczególnie było to widać w drugiej połowie, gdy przeciągali każdą sytuację. Długo wznawiali grę, długo leżeli po faulach... Stosowali tzw. "złodzieja czasu", czyli ustawianie środkowych obrońców do krótkiego rozegrania, a później wyganianie. To są rzeczy, które świadczą o tym, jak jest ten zespół nastawiony. Myślę, że mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji, więc dla nas to strata dwóch punktów - przyznał Jop w TVP Sport.

