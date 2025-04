W ćwierćfinale WTA 500 Stuttgart Aryna Sabalenka (1. WTA) zmierzyła się z Elise Mertens (26. WTA). W siódmym gemie pierwszego seta doszło do kuriozalnego incydentu, o którym rozpisywały się media. Belgijka przełamała liderkę światowego rankingu, ponieważ po zagraniu Sabalenki z forehandu niemiecka sędzina wywołała aut. 26-latka nie mogła pogodzić się z jej decyzją, jednak arbiter była nieugięta. W końcu sfrustrowana Białorusinka wzięła sprawy w swoje ręce. I to dosłownie. Chwyciła za telefon, po czym zrobiła zdjęcie śladu piłki, aby posiadać dowód na to, że jej zagranie wylądowało w korcie, a decyzja sędziny była błędna.

Reklama