Sakkari górą nad Linette. Kuriozalne słowa reprezentantki Grecji

Po wygranym secie Maria wyraźnie nabrała wiatru w żagle. Próbowała grać ofensywnie i na własnych warunkach. W trakcie trzeciego gema przyniosło jej to korzyść. Wywalczyła sobie trzy break pointy z rzędu i po ostatnim mogła się cieszyć z przewagi przełamania . Po zmianie stron ją potwierdziła, utrzymując swoje podanie do zera. Linette, mimo drobnych kłopotów przy własnym serwisie, utrzymywała ciągle kontakt z przeciwniczką. Ta jednak w pewnym momencie jej odskoczyła. Po niecałych dwóch godzinach 29-latka miała pierwszego meczbola i od razu go wykorzystała.

Dla Sakkari było to spotkanie przełomowe. Po raz pierwszy od czasu igrzysk olimpijskich Greczynce udało jej się wygrać dwa spotkania z rzędu . Chociażby brzmi to niezwykle smutno w przypadku byłej 3. rakiety świata, taka jest jej aktualna rzeczywistość. Po zwycięstwie nad Magdą Linette radość aż emanowała z 82. rakiety świata. Trudno jej było pohamować euforię w trakcie konferencji prasowej. Słowa tenisistki mimo wszystko brzmiały dość kuriozalnie.

- Jestem niesamowicie szczęśliwa z tego, że wróciłam do touru. To z pewnością da mi wiele siły na kolejne lata. Czuję, że moja gra wróciła na właściwe tory. Pewnie, że chcę pokonać wszystkie te gwiazdy bez względu na to, jaka to runda. Muszę grać tak jak dzisiaj (w meczu z Linette przyp. red.), albo nawet lepiej - dodała.