Pudzianowski wypalił o Hallu na godziny przed walką. Możliwy brutalny koniec

Pudzianowski nie wyklucza porażki. Zdecydowane słowa legendy

Eddie Hall choć nie ma wielkiego doświadczenia, jest zdecydowanie cięży od swojego oponenta. Brytyjczyk waży 151 kilogramów, a Pudzianowski 121 i to może być jeden z aspektów przemawiających za "Bestią". Zawodnik z Białej Rawskiej przewiduje, że stoi przed nim trudne zadanie. " Wiem, co to znaczy wejść do klatki pierwszy raz z zawodnikiem, który już ma jakieś doświadczenie . Spodziewam się, co dzieje się u niego w głowie. A w dodatku waży 150 kilogramów. Zobaczymy, jak poradzi sobie z presją" - powiedział o rywalu Pudzianowski.

Wiadomo, zawsze może mnie ustrzelić jednym ciosem. To wielkie chłopisko i walka może potoczyć się różnie. Może on wygrać, mogę wygrać ja. Zobaczymy, co wydarzy się w klatce.

Pudzianowski doskonale zdaje sobie sprawę, że walka może zakończyć się brutalnie i jedno uderzenie jest w stanie zmienić przebieg rywalizacji. "Gdy poceluje mnie... To jest 150 kilogramów. Nawet ta ręka, jak sama poleci i dojdzie do celu i się nie uchylę, to mogę zaliczyć nokaut. To jest sportowiec, to nie jest kelner spod budki z piwem. To jest chłop, który też trenuje, który ma ręce i rąk do tyłka mu nie przyspawało" - wypalił o przeciwniku były strongman.