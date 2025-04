Pod koniec września Marc-Andre ter Stegen zerwał więzadło rzepki. Uraz ten wyeliminował go z gry na długi okres. Z tego powodu FC Barcelona musiała poszukać nowego bramkarza. Wybór padł na Wojciecha Szczęsnego, który przebywał na sportowej emeryturze. Postanowił on jednak wznowić karierę i ponownie stanąć do rywalizacji o najwyższe cele.

Mimo początkowej roli zmiennika dla Inakiego Peni Polak w końcu dostał swoją szansę. 4 stycznia zdołał zadebiutować w barwach Barcelony w meczu przeciwko UD Barbastro. Od tamtej pory to on jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka.

Szczęsny zdołał zanotować już 25 występów w tym sezonie. W aż 13 z nich zachował czyste konto. Z nim w składzie klub zanotował m.in. passę 22 meczów z rzędu bez porażki. 35-latek przyczynił się również do awansu zespołu do półfinału Ligi Mistrzów oraz do dalszego prowadzenia w tabeli rozgrywek La Liga. W nich na pięć spotkań przed końcem sezonu Barcelona ma 76 punktów i przewagę czterech "oczek" nad drugim Realem Madryt.

Ter Stegen wrócił do zdrowia. Media dyskutują

Już w sobotę "Duma Katalonii" stanie przed szansą zdobycia kolejnego w tym sezonie trofeum (wygrali już Superpuchar Hiszpanii). Będzie to wyjątkowe spotkanie dla wcześniej wspomnianego ter Stegena, ponieważ pierwszy raz od września znalazł się w kadrze meczowej. Zerwał on wówczas więzadło rzepki i wypadł z gry na długi okres. Jego powrót zdecydowanie rozgrzał media i był powodem wielu dyskusji, m.in. wzajemnej sympatii bramkarzy, mimo że obaj wielokrotnie podkreślali szacunek do siebie.

W piątek w sieci pojawiło się nagranie TVP Sport na którym widać jak panowie wspólnie trenują. Filmik zdecydowanie rozwiewa wszystkie wątpliwości dotyczące ich relacji. Podczas niego widać wiele uśmiechu czy krótkie rozmowy.

Spotkanie Barcelony z Realem Madryt o wygraną w Pucharze Króla już w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 22:00. Relację tekstową na żywo z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

