Marcin Bułka na ustach całej Francji. Sceny w Paryżu, kosmiczny popis Polaka

Ligue 1. Spektakularny występ Marcina Bułki. W pojedynkę zatrzymał PSG

Hit Ligue 1 miał wyjątkowo niespodziewany przebieg. Mimo że to PSG dominowało, oddawało więcej strzałów i było zespołem groźniejszym, bramki strzelała Nicea. Do przerwy było 1:1, a po zmianie stron Marcin Bułka kontynuował swój koncert. Gwiazdy mistrza Francji przecierały oczy ze zdumienia, a ich twarze wyrażały myśl: jak on to zrobił?