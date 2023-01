"Grupa ORLEN to największy koncern multienergetyczny w Europie Środkowej, obsługujący ponad 100 milionów klientów. Globalna rozpoznawalność marki jest niezbędna do osiągnięcia naszych celów strategicznych. Blisko połowa przychodów naszej grupy pochodzi z transakcji zagranicznych. Dlatego konsekwentnie stawiamy na sponsoring sportowy, który jest podstawą naszej obecności w najbardziej prestiżowych seriach wyścigowych. Dzięki ekspozycji w Formule 1 docieramy do setek milionów fanów na całym świecie i od lat budujemy spójną strategię marketingową w Polsce i za granicą. Będziemy nadal wykorzystywać ogromny potencjał tego sportu dzięki naszej nowej współpracy z AlphaTauri" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek cytowany w oficjalnym komunikacie.