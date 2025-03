Oto kulisy rekordu świata. Prevc trząsł się przed kamerą, opisał kluczowy moment

Ten najdalszy miał miejsce tuż pod koniec współzawodnictwa. Na Letalnicy pobito nowy rekord globu. A jego autorem jest Domen Prevc . Przedstawiciel gospodarzy uzyskał aż 254,5 metra . Do pełni szczęścia zabrakło mu tylko triumfu w całych zawodach . O nieco ponad siedem "oczek" wyprzedził go Anze Lanisek . Młodszy ze Słoweńców nie był przesadnie smutny, bo jeszcze długo celebrował historyczny skok.

Domen Prevc nie wygrał, ale świętuje. Słoweniec z rekordem świata

Ogromną radość 25-latka było widać choćby przed kamerami polskiego Eurosportu. "Cały czas się trzęsę. Coś niesamowitego. Czułem się, jakbym czytał książkę czy oglądam film, w którym bohater bije rekord świata" - oznajmił uśmiechnięty od ucha do ucha. " Był jeden moment, w którym się zastanawiałem czy wylądować telemarkiem . Poczułem jednak, że ciśnienie jest za duże. Wylądowałem na dwóch nogach. Nie było to aż takie trudne" - opisał następnie kluczowy moment próby.

Przez chwilę nowy rekordzista miał problem z doborem odpowiednich słów. Zwłaszcza, gdy spytano go o podsumowanie sezonu. "Najlepszy" - przyznał krótko. "Chciałem tego o wiele bardziej niż czegokolwiek innego. Naprawdę nie wiem, co się stało. To było naprawdę magiczne i był to ostatni skok w Planicy" - to z kolei wypowiedź sportowca dla portalu "siol.net".