Wybuchła euforia w Bydgoszczy. Gwiazdy polskiego klubu poskromiły Zmarzlika

Kiedy wszyscy spodziewali się kolejnego zwycięstwa Bartosza Zmarzlika i pogoni za Tomaszem Gollobem w klasyfikacji wszechczasów, 29-latek nie znalazł się nawet na podium Kryterium Asów. Zawody zwyciężył miejscowy zawodnik, Aleksandr Łoktajew. Co ciekawe, aż trzech zawodników Abramczyk Polonii Bydgoszcz zameldowało się przed 5-krotnym mistrzem świata. To jasny sygnał w kwestii walki o awans do PGE Ekstraligi. Ogromny zawód sprawił natomiast 19-letni wychowanek, Wiktor Przyjemski.