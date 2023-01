Robert Kubica zamyka piękny rozdział. Skupi się na kolejnym projekcie

Trwała ona od 2005 roku, kiedy testował bolid Renault. Następnie od połowy sezonu 2006 do końca 2009 był kierowcą ekipy BMW Sauber, w której osiągnął największy sukces, czyli zwycięstwo w wyścigu (Grand Prix Kanady 2008), by w 2010 roku przenieść się do Renault. W sezonie 2011 Polak miał jeździć w Lotus Renault, a potem przenieść się do Ferrari, ale przeszkodził mu w tym wypadek rajdowy.