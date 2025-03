Pewne zwycięstwo Barcelony i błysk geniuszu Pajor. Polka walczy o kolejny tytuł

Występy Ewy Pajor w obecnym sezonie Ligi F Women mogą zachwycać. W 24 rozegranych dotychczas kolejkach Polka zgromadziła na swoim koncie 17 goli, co obecnie plasuje ją na pozycji samodzielnej królowej strzelczyń. Co więcej, jej przewaga względem znajdującej się na drugim miejscu Eden Imade wynosi aż cztery trafienia. Niestety w ostatnich spotkaniach celownik naszej reprezentantki nieco się rozregulował, co nie zmieniło się w rozegranym 30 marca meczu między kobiecą drużyną "Blaugrany" a damskim zespołem Granady. Reklama

Barcelona pewnie pokonuje Granadę. Ewa Pajor z udziałem przy bramce

Nie da się ukryć, że w starciu 24. kolejki kobiecej ligi hiszpańskiej to "Duma Katalonii" była zdecydowanym faworytem. Również przeciętnego kibica tych rozgrywek nie powinien dziwić fakt miażdżącej przewagi, jeśli chodzi o posiadanie piłki w tym spotkaniu. Barcelona nie rozstawała się bowiem z futbolówką przez bagatela 75% trwania meczu z Granadą. Dziwić mógł natomiast rezultat po gwizdku kończącym pierwszą połowę tego meczu. Po 45 minutach gry na tablicy wyników wciąż widniał bezbramkowy remis. Nie pomogło nawet stworzenie 11 okazji, bowiem tylko jedna z nich zakończyła się strzałem bezpośrednio w światło bramki przeciwniczek. Choć do końca spotkania pozostało jeszcze wiele czasu, to tego typu rezultat można było określić mianem "małej sensacji"

Sytuacja ta zmieniła się w drugiej odsłonie meczu, jednak i tak zawodniczki "Blaugrany" dość długo musiały czekać na przełamanie panującego impasu. Udało się to dopiero 18-letniej Vicky Lopez, która w 73. minucie meczu wreszcie wlała nieco spokoju w serca kibiców klubu ze stolicy Katalonii. Zupełnie w odwrotny sposób trafienie to podziałało na przeciwniczki, zaciekle broniące do tej pory bezbramkowego rozstrzygnięcia, które jakby nie patrzeć w ich przypadku było sporym sukcesem. Od utraty pierwszego gola zaciekła obrona Granady upadła i niespełna dwie minuty później pięknym rajdem z prawej strony pola karnego popisała się Ewa Pajor, która wystawiła piłkę Alexii Putellas, a ta z zabójczą precyzją skierowała ją do niemalże pustej bramki. Reklama

Polka zdołała także asystować przy golu, który padł niespełna kilka minut później, jednak na jej nieszczęście to trafienie zostało anulowane. W tym meczu nie padło już więcej goli, a co za tym idzie piłkarki "Blaugrany" mogły cieszyć się 22 zwycięstwem w tegorocznej edycji Ligi F Women.

Pajor z szansą na kolejny sukces. Polka w czołówce najlepiej asystujących zawodniczek ligi

Choć Pajor nie zdołała przełamać swojej passy spotkań bez zdobyczy bramkowej, to i tak mogła mówić o udanym meczu. Jej asysta pozwoliła bowiem odskoczyć na komfortowe prowadzenie. Dodatkowo było to jej siódme podanie kończące akcję w tej edycji rozgrywek, co pozwoliło Polce wskoczyć na 5. miejsce w rankingu najlepiej asystujących zawodniczek. Liderką tej klasyfikacji jest Laura Perez z Granady, która z wiadomych względów nie powiększyła swojej przewagi nad resztą stawki. W związku z tym Hiszpanka może się pochwalić jedną asystą więcej niż Alexia Putellas i Caroline Weir oraz dwoma asystami przewagi nad Ewa Pajor. Oznacza to, że reprezentantka Polski wciąż ma szanse nie tylko w walce o koronę królowej strzelczyń, ale i najlepszych asystentek tego sezonu. Reklama

Ewa Pajor / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / East News

Superpuchar Hiszpanii. Piłkarki FC Barcelona - w tym Ewa Pajor - zatriumfowały nad Atletico Madryt, ale mecz przyniósł pewne istotne kontrowersje... / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Reklama Ewa Pajor: Cele? Mundial z reprezentacją, mistrzostwo i puchar z klubem i rozwój akademii. Wideo / INTERIA.TV / INTERIA.TV