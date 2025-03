Komplikuje się sytuacja Lewandowskiego. Teraz taka decyzja Flicka, Polak już wie

Walka o tegoroczne Trofeo Pichichi nabiera coraz większych rumieńców . Na czele zestawienia wciąż plasuje cię co prawda Robert Lewandowski , lecz przewaga Polaka nad resztą stawki nie jest już tak duża jak w początkowej fazie sezonu. Obecnie kapitan reprezentacji największe zagrożenie może czuć ze strony Kyliana Mbappe. Forma Francuza zdaje się rosnąć z kolejki na kolejkę. Najlepszy na to dowód? Sobotni dublet przeciwko Leganes .

Robert Lewandowski także imponuje regularnością i koniecznie musi ją utrzymać, by triumfować w prestiżowym zestawieniu. Sporo zależy też od decyzji Hansiego Flicka. Niemiec w ostatnim pojedynku FC Barcelona postanowił nieco oszczędzić snajpera, dając mu zaledwie 23 minuty gry, podczas których Robert Lewandowski zachwycił, wpisując się na listę strzelców . Miało to prawdopodobnie związek ze zgrupowaniem reprezentacji. Podczas starcia z Litwinami kapitan opuszczał boisko z delikatnym grymasem bólu na twarzy. Na szczęście skończyło się na strachu i nie doszło do urazu.

Robert Lewandowski walczy o Trofeo Pichichi. Tuż przed meczem poznał decyzję Flicka

W konfrontacji niedzielnej konfrontacji z Gironą polscy kibice zapewne chcieliby zobaczyć napastnika od pierwszego gwizdka sędziego. Temat naszego rodaka padł zresztą na konferencji przedmeczowej. "Myślę, że kiedy drużyna gra dobrze, to pomaga każdemu piłkarzowi, także Lewemu w wygraniu Pichichi. Po pierwsze, bardzo ważny jest zespół. To, co mogę powiedzieć, to że walczymy o każdy tytuł. Obecnie mamy szanse na trzy i chcemy walczyć o wszystkie" - powiedział 28 marca niemiecki opiekun "Blaugrany" (cytat za: "fcbarca.com").