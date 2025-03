Prevc odleciał w Planicy, a to jeszcze nie koniec. Rekord za rekordem

To już koniec wielkich emocji związanych z Pucharem Świata w skokach narciarskich w sezonie 2024/2025 - w niedzielę 30 marca odbył się ostatni konkurs w Planicy, ale za to... jaki konkurs. Podczas rywalizacji na Letalnicy padł bowiem rekord świata, który zapisał przy swym nazwisku Domen Prevc. To jednak nie wszystko, bowiem w drugiej serii zawodów jeszcze więcej uczestników zmagań przekroczyło istotne dla siebie bariery.