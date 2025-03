Kamil Stoch wolał przemilczeć pewne rzeczy. Jego słowa jednak wiele mówią

- Jak się widzi, że ktoś specjalnie rzuca zawodnikom kłody pod nogi i do tego jest główny trener kadry, to trudno, żeby było fajnie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to jak robił Kamilowi pod górkę, to po prostu zbrodnia - mówił Dawid Kubacki. "Mustaf" po ostatnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy nie hamował się, mówiąc o trenerze Thomasie Thurnbichlerze, dla którego to zakończenie pracy z polską kadrą. Sam Stoch wolał przemilczeć pewne kwestie.