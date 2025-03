Nowy sezon i znów to samo. Polski klub ma problem, to się źle skończy

Pierwsze mecze sparingowe nie napawają optymizmem, jak chodzi o juniorów Włókniarza. Już w zeszłym roku był duży problem z najmłodszymi zawodnikami. Częstochowianie jako drużyna spisali się znacznie poniżej oczekiwań, a swoją cegiełkę dołożyli do tego młodzieżowcy. Zatrudnienie w roli trenera Mariusza Staszewskiego ma pomóc rozwiązać ten problem. W końcu kto jak kto, ale on ma rękę do młodych.

