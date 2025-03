Nikola Grbić przed nadchodzącym sezonem reprezentacyjnym zdecydował się na rewolucję kadrową. W gronie 30 powołanych przez niego zawodników nie ma aż pięciu wicemistrzów olimpijskich: Mateusza Bienka, Łukasza Kaczmarka, Pawła Zatorskiego, Marcina Janusza i Grzegorza Łomacza, ale ich absencja nie dziwi, ponieważ jest podyktowana względami osobistymi i zdrowotnymi, co zresztą tłumaczył sam selekcjoner. Dziwić może za to brak Bartosza Kwolka czy Karola Butryna, którzy mają za sobą udane miesiące w Aluron CMC Warcie Zawiercie.

Serbski selekcjoner postawił za to m.in. na Bartosza Kurka , czyli kapitana kadry i podstawowego atakującego. Pod nieobecność Kaczmarka i Butryna 36-letni zawodnik wydaje się być pewniakiem do gry na wrześniowych mistrzostwach świata, gdzie zapewne powalczy o miejsce w wyjściowej szóstce z Bartłomiem Bołądziem.

Bartosz Kurek rozmawiał z Nikolą Grbiciem

"Rozmawialiśmy po prostu o otrzymaniu powołania i przyjeździe na zgrupowanie do Spały. Zobaczymy, czy to wystarczy, żebym zagrał w jakimś oficjalnym spotkaniu, czy dostanę szansę w Lidze Narodów, a może potem załapię się na mistrzostwa świata " - powiedział.

Nikola Grbić dał czas siatkarzom. Bartosz Kurek tłumaczy

Przed ubiegłorocznym finałem igrzysk olimpijskich wśród kibiców rozgorzała dyskusja, czy Kurek po meczu z Francją nie ogłosi zakończenia kariery. Taki wariant sugerował Michał Kubiak , którego zapytano o to, co powiedziałby koledze po fachu przed meczem z Francuzami.

"Powiedziałbym mu, żeby był spokojny i robił to, co robi najlepiej. Żeby zagrał ten ostatni mecz w karierze reprezentacyjnej - tak podejrzewam, nie mam żadnych przecieków - tak, żeby mógł dobrze go wspominać i schodził ze sceny jako niepokonany" - powiedział.

Gdybyśmy rozmawiali zaraz po igrzyskach, pewnie część zawodników powiedziałaby, że mówi "pas". Dałem im czas, żeby odpoczęli, przetrawili cały ten stres i presję związaną z olimpijskim występem. Kiedy wróciliśmy do rozmów na temat tego sezonu, każdy z medalistów zapowiedział, że jeśli jest taka potrzeba, to on jest dostępny dla kadry

Kurek teraz wyznał, że wprawdzie nie powiedziałby "pas", ale na pewno nie dałby od razu jasnej odpowiedzi, czy chce kontynuować występy w biało-czerwonych barwach. "Jeżeli o mnie chodzi, to gdyby trener oczekiwał deklaracji z mojej strony zaraz po Paryżu, to by jej nie dostał. Nie wiedziałem, co przyniesie ten sezon i jak będzie wyglądał. A wyszło, jak wyszło" - wyznał.