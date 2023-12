Kolejna afera w F1. Poszło o trofeum Hamiltona

Konflikt na linii Formuła 1 - FIA pogłębia się z dnia na dzień. Federacja dolała oliwy do ognia kilkanaście dni temu, kiedy zszokowała środowisko biorąc pod lupę szefa Mercedesa - Toto Wolffa oraz jego żonę Susie, która pełni stanowisko dyrektorskie w F1 Academy, czyli serii przeznaczonej dla kobiet . Małżeństwo między sobą rzekomo miało wymieniać tajne informacje, co podobno nie spodobało się jednemu z zespołów uczestniczących w zmaganiach. Wszystkie stajnie wydały błyskawicznie bliźniaczo podobne oświadczenia informujące, iż nie złożyły donosu.

Mercedes wydał oświadczenie. „Lewis zaakceptował propozycję gospodarzy”

Sprawa pewnie prędko nie ucichnie i Toto Wolff będzie dążył do poznania tego, kto dokładnie próbował uprzykrzyć mu życie. Murem za swoim szefem stoi między innymi Lewis Hamilton . Siedmiokrotny mistrz świata w mediach społecznościowych wyraził pełne poparcie dla Austriaka. W niedzielny poranek wielu kibiców spekulowało, że Brytyjczyk zagrał FIA na nosie w jeszcze inny sposób. Dziwnym trafem po oficjalnej gali federacji trofeum kierowcy za zdobycie trzeciego miejsca w sezonie 2023 trafiło bowiem do... mieszkania jednego z jego fanów. Wspomniany posiadacz statuetki stwierdził, iż cenna rzecz została mu podarowana w ramach prezentu.

W sieci tradycyjnie zawrzało. Jedni krytykowali, a drudzy gratulowali Hamiltonowi odważnej decyzji. Jak się ostatecznie okazało, zamieszanie nieświadomie wywołali organizatorzy wydarzenia, którzy nie dopilnowali trofeum. - Bezpośrednio po opuszczeniu sceny, podobnie jak miało to miejsce na poprzednich ceremoniach, Lewis zaakceptował propozycję gospodarzy, którzy zaoferowali, że puchar zostanie wysłany do zespołu i dlatego zostawił go pod ich opieką. Potwierdzamy, że nie podarował pucharu nikomu "jako prezent", co sugerowano w spekulacjach (cytat za: Motorsport.com) - napisał w oficjalnym oświadczeniu Mercedes.