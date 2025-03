Wielkie problemy Realu Madryt w meczu z "Ogórkami". Mbappe na ratunek

W La Liga sytuacja idealna nie jest, ale trudno też, aby w Madrycie rozpaczali nad tym, jak wygląda rzeczywistość. "Królewscy" po rozegraniu 28 spotkań zgromadzili bowiem na swoim koncie 60 punktów, co plasuje ich na drugim miejscu w tabeli. Liderem jest FC Barcelona , która ma trzy punkty więcej, ale przed nami jeszcze wiosenne El Clasico. Trzeba też przyznać, że to "Duma Katalonii" w pierwszych trzech tygodniach po przerwie reprezentacyjnej musi mierzyć się z trudniejszym terminarzem.

Real Madryt pokonał Leganes. Cenne trzy punkty "Królewskich"

Zaczęło się mniej więcej tak, jak można było się tego spodziewać. Spotkanie było bowiem rozgrywane w powolnym tempie. Real dopiero od około 25. minuty zaczął nieco przyspieszać i szukać mniej oczywistych rozwiązań. To przyniosło efekt już w 32. minucie rywalizacji. Rzut karny wywalczył Arda Guler , a do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Kylian Mbappe . Francuz zmylił Dmitrovicia i strzałem w stylu Panenki otworzył wynik spotkania.

Mogłoby się wydawać, że będą to dla Realu miłe przyjemnego początki. Nic bardziej mylnego. Leganes odpowiedziało już w kolejnej akcji. Goście wykorzystali dziurę, jaka powstała na lewej stronie defensywy i przy odrobinie szczęścia doprowadzili do remisu. Podopieczni włoskiego szkoleniowca wyglądali na zszokowanych, co przyjezdni skrzętnie wykorzystali. W 41. minucie Leganes wychodząc na prowadzenie uciszyło Bernabeu, a wynik do przerwy się nie zmienił.