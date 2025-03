5:3 dla Sabalenki i zwrot akcji w finale z Pegulą. Mamy nową mistrzynię Miami Open

Aryna Sabalenka i Jessica Pegula znakomicie czują się na szybkich kortach w USA. Potwierdza to pewna statystyka. Białorusinka oraz Amerykanka po raz trzeci z rzędu stworzyły finałowe zestawienie w imprezie wysokiej rangi rozgrywanej na takim typie nawierzchni w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym roku obie walczyły ze sobą o tytuł podczas WTA 1000 w Cincinnati, a później podczas US Open. Rozgrywki w Indian Wells nie zaliczają się do tego zestawu, gdyż mimo kortów twardych, mamy tam do czynienia z bardzo wolnymi warunkami. Reklama

Liderka rankingu dotarła do finałowej batalii na Florydzie bez straty seta. Największe zagrożenie stworzyły jej Danielle Collins i Jasmine Paolini, ale i one nie zdołały zgarnąć choćby jednej partii. Zdecydowanie więcej kłopotów towarzyszyło Amerykance. Ona rozegrała aż trzy pojedynki na pełnym dystansie, jeden z nich w półfinale z Alexandrą Ealą. Poprzednie finałowe potyczki pomiędzy Sabalenką i Pegulą wygrała 26-latka, która i tym razem była faworytką do wzniesienia pucharu. Nie tylko ze względu na świetną formę, ale także na zaoszczędzenie sił na wcześniejszym etapie rozgrywek.

Zacięta końcówka pierwszego seta finału Sabalenka - Pegula. W drugim już mniej emocji

Początkowo finał singla kobiet miał się rozpocząć w okolicach godz. 20:00 czasu polskiego. Pojawiło się jednak około 60-minutowe opóźnienie ze względu na opady deszczu, które nastały w trakcie decydującego starcia o tytuł w grze podwójnej mężczyzn. Pojedynek wystartował od serwisu Sabalenki. Liderka rankingu już na "dzień dobry" musiała bronić break pointów. Pegula miała dwie okazje, ale nie zdołała wykorzystać żadnej z nich. Po chwili Amerykanka została przełamana do zera i zrobiło się 2:0 dla Aryny. Reklama

Kolejne minuty przyniosły nam zwrot akcji. Jessica szybko odrobiła straty, a po pięciu rozdaniach znalazła się nawet na prowadzeniu, w dodatku z przewagą breaka. Tenisistka z USA nie zdołała jednak tego potwierdzić i pozwoliła szybko odzyskać inicjatywę sfrustrowanej we wcześniejszym fragmencie Białorusince. Aryna kolekcjonowała kolejne "oczka". Podczas ósmego gema wykorzystała ostatnią z trzech szans na przełamanie po efektownym przelobowaniu rywalki i przy stanie 5:3 serwowała po zwycięstwo w secie.

Znów zobaczyliśmy niezadowoloną 26-latkę, walczącą poniekąd z własnymi nerwami. Zrobiło się 40-0 z perspektywy reprezentantki Stanów Zjednoczonych, co oznaczało trzy okazje na powrotne przełamanie. Drugą z nich udało się zamienić na odrobienie straty breaka. Pegula, mimo drobnych kłopotów z własnym podaniem w poprzednich minutach, pewnie wyrównała na 5:5. W końcówce partii znów zobaczyliśmy lepsze wydanie Sabalenki. Liderka rankingu dopięła swego jeszcze przed ew. tie-breakiem. Czwarty set z rzędu w bezpośredniej rywalizacji pomiędzy Aryną i Jessie zakończył się wynikiem 7:5 na korzyść tenisistki z Mińska. Reklama

Start drugiej odsłony wyglądał jeszcze obiecująco dla Peguli. Za trzecim break pointem przełamała Białorusinkę w gemie otwarcia. W trakcie kolejnego rozdania obroniła dwie szanse na przełamanie i doprowadziła do wyrównania. Po chwili pojawiła się jednak trzecia szansa dla 26-latki i ta została już wykorzystana. Zawiązała się świetna seria z perspektywy liderki rankingu. Utrzymała swoje podanie, a później jeszcze raz dobrała się do serwisu przeciwniczki. Chociaż Amerykanka miała jedną okazję na 2:2, to ostatecznie po czwartym break poincie zrobiło się 3:1. Potem Sabalenka potwierdziła przewagę przełamania po rywalizacji na przewagi. Na tablicy wyników było już 4:1 dla Aryny.

Reprezentantka Stanów Zjednoczonych próbowała jeszcze odrabiać straty, ale nie powiodła jej się ta sztuka. Co więcej, cały pojedynek zakończył się już przy podaniu Jessie. Tenisistka z Mińska wykorzystała drugiego meczbola i ostatecznie triumfowała 7:5, 6:2 po 88 minutach gry. Po raz pierwszy w karierze wygrała singlowy turniej WTA 1000 w Miami. Dzięki zdobyciu trofeum mocno powiększy swoją przewagę w rankingu. Reklama

