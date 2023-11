Stanął na podium i jest załamany. "Nie wiem, kto bardziej zawiódł w tym roku"

Hamilton ujawnił nawet, że po zmaganiach w ostatnich dwóch sezonach zaczął wątpić w swoją przyszłość w sporcie i swoje umiejętności za kierownicą samochodu Formuły 1. "Gdy masz takie trudne sezony jak ten, to zadajesz sobie pytanie: czy to ja zawiodłem, czy to samochód? Czy nadal mogę się ścigać i zwyciężać, czy mój czas już minął?".