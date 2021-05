Po emocjonującej końcówce wyścigu Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał GP Hiszpanii! Na ostatnich okrążeniach Anglik wyprzedził Maxa Verstappena (Red Bull), który finalnie uplasował się na drugiej pozycji. Podium uzupełnił drugi kierowca Mercedesa Valtteri Bottas.

Zazwyczaj na torze w Barcelonie wygrywają kierowcy, którzy rozpoczynają zmagania z pole position. Wcześniej taki scenariusz miało aż 27 z 30 poprzednich wyścigów.



Bardzo dobry start zaliczył jednak Max Verstappen, który wyprzedził startującego z pierwszego miejsca Lewisa Hamiltona. Swojego miejsca nie utrzymał także drugi z kierowców Mercedesa Valtteri Bottas, a wyprzedził go Charles Leclerc z Ferrari.



Karę pięciu sekund za niewłaściwe ustawienie na starcie otrzymał za to Pierre Gasly. O dużym pechu mógł natomiast mówić Yuki Tsunoda, który nie ukończył wyścigu przez awarię bolidu.



Formuła 1. Lewis Hamilton triumfuje po emocjonującym GP Hiszpanii

W czołówce stawki miejsce przetasowały się po pierwszych pit stopach. Finalnie Verstappen w końcówce wyścigu nadal prowadził, a na strategiczny manewr zdecydowali się inżynierowie Hamiltona i Anglik zjechał do alei serwisowej po raz drugi.



Powrócił na tor jako trzeci, lecz szybko udało mu się wyprzedzić Bottasa i wrócić do walki z Verstappenem. Anglik naciskał bardzo mocno i na świeższych od Holendra oponach wyprzedził go na 60. okrążeniu.



Kierowca Mercedesa finalnie dojechał do mety jako pierwszy. Drugą pozycję zajął Verstappen, a trzeci był Bottas. Tuż za podium znaleźli się natomiast Leclerc oraz Serio Perez.



- Znakomita robota ze strategią - pochwalił zespół po zakończeniu wyścigu Hamilton.



Zwodnicy Alfy Romeo, której rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica, uplasowali się w drugiej dziesiątce. Kimi Raikkonen był 12., natomiast Antonio Giovinazzi 15.



Wyniki:



